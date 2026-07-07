המתיישב פתח בשביתת רעב לאחר שחויב לשהות אצל חמותו

מתיישב מבנימין, טל דרדיק, נעצר אתמול בידי בלשי ימ"ר ש"י, ולאחר מכן הוגש נגדו כתב אישום בגין הפרת הוראה חוקית, לאחר שלפי המשטרה לא ציית לצו מנהלי שהוציא נגדו אלוף פיקוד המרכז, אבי בלוט. על פי הודעת ארגון חוננו, הצו מחייב את דרדיק לשהות במעצר בית מלא למשך שישה חודשים בבית חמותו.

בחוננו טוענים כי הצו אינו ניתן ליישום, מאחר שחמותו של דרדיק היא חירשת ומתקשרת באמצעות קריאת שפתיים בלבד, וכי לא ניתנה הסכמתה לארח אותו בביתה. עוד נמסר כי באמצעות עו"ד עדי קידר הוגשה השגה בדרישה לבטל את הצו.

בדיון שהתקיים בבית המשפט הוארך מעצרו של דרדיק ביומיים. בעקבות זאת הודיע, באמצעות בא כוחו, כי פתח בשביתת רעב במחאה על מעצרו ועל הצו המנהלי שהוטל עליו.

עו"ד משה פולסקי, המייצג את דרדיק מטעם ארגון חוננו, מסר: "לטעמנו מדובר בצו שניתן בחוסר סמכות, ללא הפעלת שיקול דעת ובלי בירור העובדות טרם הוצאתו. מבחינה משפטית, האלוף אינו מוסמך להורות על מעצר בית של אדם בביתו של אדם אחר. בנוסף, לא נבדקה האפשרות המעשית לקיים את הצו ולא התקבלה הסכמתה של בעלת הבית. מדובר בשימוש פסול בהוראות החוק".