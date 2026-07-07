ההנחיה של בן גביר ליועציו: לא לדבר עם סמוטריץ' ופייגלין

פרסום ראשון: יו"ר עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, העביר הנחיה חד-משמעית ליועציו ולאנשיו שלא לקיים שיחות עם גורמים בציונות הדתית ובמפלגת זהות של משה פייגלין בנוגע לאפשרות של איחוד או ריצה משותפת במסגרת בלוק טכני.

על פי המידע שהגיע לידי מערכת "סרוגים", ההנחיה אינה מסתכמת בהחלטה שלא ליזום מגעים: בן גביר הורה לאנשיו שלא לנהל שיחות בנושא ואף שלא להשיב להצעות ולפניות המגיעות מצד גורמים בציונות הדתית ובזהות בנוגע לחיבור אפשרי לקראת הבחירות.

עוד נודע ל"סרוגים" כי בשבועות האחרונים התקיימו דיבורים ראשוניים בין גורמים במפלגות בניסיון לבחון אפשרויות לחיבור עתידי. השיחות לא הבשילו לכדי משא ומתן ממשי או הסכמות, אך גם את המגעים הראשוניים הללו בן גביר לא אישר לאנשיו להמשיך.

עם זאת, ההחלטה של יו"ר עוצמה יהודית נכונה לעת עתה. במערכת הפוליטית מעריכים כי ככל שמועד הבחירות יתקרב והתמונה בסקרים תתבהר – העמדה עשויה להשתנות. ההערכה היא כי בן גביר מבקש בשלב זה להקשיח עמדות מול שותפיו הפוטנציאליים ולהגיע לכל משא ומתן עתידי מעמדת כוח, באופן שיאפשר לו לדרוש תנאים טובים יותר עבור עוצמה יהודית ולהפחית את המחיר הפוליטי שיידרש לשלם במסגרת חיבור.

בגזרת מפלגת זהות התמונה מורכבת אף יותר: כיום ישנו נתק מוחלט בין בן גביר לבין מספר 2 במפלגת זהות, מיכאל בן ארי, זאת לאחר שבעבר היו השניים שותפים פוליטיים ואידאולוגיים קרובים. הנתק בין השניים הופך, לפחות בשלב הנוכחי, את האפשרות לחיבור בין עוצמה יהודית לזהות לכמעט חסרת סיכוי. לצד המחלוקות הפוליטיות, היחסים האישיים ביניהם נמצאים בשפל – עובדה שמקשה עוד יותר על האפשרות לקדם מהלך משותף.

ההנחיה של בן גביר מגיעה ימים ספורים לאחר שהצהיר בפומבי כי אינו מתכוון לרוץ יחד עם יו"ר הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ'. בוועידת "ישראל היום" שהתקיימה ביום ראשון, הבהיר בן גביר כי השניים לא ירוצו יחד וטענו כי עוצמה יהודית פונה לקהלים רחבים יותר, בהם גם תושבי הפריפריה, בעוד לדבריו סמוטריץ' אינו פונה לציבור זה.

כעת מתברר כי מאחורי ההצהרות הפומביות עומדת גם הנחיה מעשית וברורה לאנשי עוצמה יהודית: בשלב זה אין לפתוח ערוצי שיח על איחוד, אין לקדם מגעים לבלוק טכני ואף אין להשיב להצעות המגיעות מהציונות הדתית ומזהות.

פנינו לקבלת תגובה מעוצמה יהודית ומהשר איתמר בן גביר לדברים. ככל שזו תתקבל, היא תפורסם כאן.