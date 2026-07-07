אליסף פרץ מצטרף לפוליטיקה. זו המפלגה בה הוא יתמודד 

מפת המפלגות לקראת הבחירות הקרובות ממשיכה להשתנות במהירות, והבוקר נרשם גיוס בולט ומשמעותי בגוש המרכז-ימין: איש החינוך, הלוחם במילואים והפעיל החברתי אליסף פרץ מודיע על כניסה רשמית לחיים הפוליטיים ויתמודד במערכת הבחירות הקרובה.

פרץ, המוכר כאחיהם השכול של גיבורי ישראל סגן אוריאל ורס״ן אלירז פרץ זכרם לברכה ובנה של כלת פרס ישראל מרים פרץ, החליט להשתלב בזירה הציבורית ויחבור למהלך להקמת כוח פוליטי ציוני חדש שעליו הכריזו מוקדם יותר חבר הכנסת חילי טרופר ויו"ר מפלגת "המילואימניקים" יועז הנדל.

לפרץ ניסיון עשיר ורב שנים בעשייה חינוכית, ציבורית וחברתית. הוא הקים בעבר מכינה קדם צבאית וייסד את עמותת “האחים שלנו”, הפועלת להכרה במעמדם של האחים השכולים בישראל, אשר אף זכתה באות הנשיא בשנת 2025. בשש השנים האחרונות כיהן פרץ כמנהל אגף חברה ונוער בעיריית ירושלים, במסגרתו הוביל יוזמות חינוכיות עם אלפי בני נוער, חיילים ואנשי חינוך ברחבי הארץ.

לצד עשייתו האזרחית, פרץ לוקח חלק פעיל במאמץ המלחמתי ומאז פרוץ הקרבות השלים למעלה מ-450 ימי מילואים כלוחם בחטיבת עודד. מקורביו מציינים כי פעילותו לאורך השנים מתמקדת בחיזוק החוסן הלאומי, הלכידות החברתית וקידום ערכי הציונות, השירות והערבות ההדדית.

כזכור, מוקדם יותר היום הודיעו הנדל וטרופר על החלטתם להקים פלטפורמה פוליטית משותפת ולרוץ יחד בבחירות הקרובות במטרה להוביל להקמת ממשלה ציונית רחבה. אליסף פרץ מצטרף לשורה של דמויות שכבר הבטיחו את מקומן ברשימה החדשה, ובהן גם שירה שפירא, אמו של ענר שפירא ז"ל, עליה פורסם לראשונה כאן באתר.