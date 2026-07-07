"הימין צריך להיות מודאג מהבחירות הקרובות"

הקריאות הגוברות במערכת הפוליטית להקמת ממשלת אחדות רחבה כפתרון למשבר הפוליטי, מעוררות ביקורת חריפה מצד גורמים בימין. בראיון שהעניקה העיתונאית ומגישת הטלוויזיה נוה דרומי לתוכנית האקטואליה "פתחי וזמרי בעם" ברדיו גלי ישראל, היא הבהירה בצורה נחרצת מדוע מדובר, לשיטתה, בטעות קונספטואלית.

"אחדות אינה תכנית עבודה", הכריזה דרומי בפתח דבריה. בהמשך הסבירה כי מנגנון כזה מונע הלכה למעשה מימוש של מדיניות ברורה: "אם אתה מצביע שרוצה לקדם דברים, שרוצה לשנות דברים, ממשלת אחדות היא לא הפלטפורמה שתאפשר לך לעשות את זה".

במהלך הדיון, תהה מגיש התוכנית יותם זמרי לגבי מידת הרלוונטיות של האג'נדה הזו בקרב קהל הבוחרים בקלפי. "יש בן אדם שהולך להצביע ואומר: 'אני שם את הפתק שלי רק כדי שישבו ביחד'?", שאל זמרי והוסיף תהייה מפת המנדטים: "אם זה היה נכון, למה בני גנץ לא על עשרה מנדטים?".

דרומי הסכימה עם הקביעה והרחיבה על הכשל המובנה בניסיון לייצר חיבורים מלאכותיים על גבי הנייר: "אתה לא יכול לכפות 'אחדות' בהסכם קואליציוני. מפלגה כזו יכולה להביא שבעה מנדטים. אבל יש אוקסימורון במילים 'לכפות אחדות'".

בסיום דבריה, ביקשה דרומי להציב תמרור אזהרה משמעותי בפני מחנה הימין לקראת פתיחת הקלפיות, כשהיא מצביעה על מגמה תודעתית מדאיגה בעיניה. "דבר שני, הימין צריך לדאוג מהבחירות הקרובות מאחר ושטפו לאנשים את המוח נגד הימין, נגד הליכוד, נגד סמוטריץ'", סיכמה דרומי והוסיפה כי ההסתה הזו מייצרת מחסום פסיכולוגי: "למרות שהם יכולים להיות שם, הם לא יעשו את זה, כי אז מה זה אומר עליהם...".