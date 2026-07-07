אחרי המפץ: מצטרפת חדשה למפלגת הנדל-טרופר

שירה שפירא, אמו של ענר שפירא הי"ד, מצטרפת לחילי טרופר ויועז הנדל.

שירה שפירא, אמו של גיבור ישראל ענר שפירא ז״ל, מצטרפת היום (שלישי) למהלך להקמת כוח פוליטי ציוני חדש בראשות חילי טרופר ויועז הנדל.

שירה שפירא, אדריכלית ומתכננת ערים, מביאה עמה למעלה מ-20 שנות ניסיון בתפקידי ניהול בכירים בשירות הציבורי. לאורך השנים הובילה תוכניות לאומיות רחבות היקף בשיתוף משרדי ממשלה, רשויות מקומיות וגופי תרבות ומורשת בישראל ובעולם.

בתפקידה האחרון שימשה כסמנכ״לית תקומה במשרד המורשת. מאז 7 באוקטובר הובילה את התוכנית הממשלתית לתיעוד, מורשת והנצחה בחבל התקומה. במקביל היא פועלת להנצחת מורשתו של בנה, גיבור ישראל ענר שפירא ז”ל, שנפל בקרב גבורה במיגונית ברעים לאחר שהדף רימונים שהשליכו מחבלים ובכך הציל את חייהם של רבים, והקימה עמותה לזכרו שמטרתה לקדם יצירה ומוזיקה כמנוע לאחריות חברתית בקרב צעירים.