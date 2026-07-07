צה"ל ושב"כ מפרסמים הערב (רביעי) על שני מבצעי חיסול שבוצעו ברצועת עזה בימים האחרונים, במסגרת המאמץ המתמשך להסרת איומים על כוחותינו הפועלים במרחב. המחבלים שחוסלו שימשו בתפקידים מפתח בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, ופעלו באופן פעיל לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל.

במבצע הראשון, שבוצע שלשום בצפון רצועת עזה, תקפו כוחותינו וחיסלו את המחבל אחמד יחיא אבראהים בטש, שכיהן כמפקד חוליית נוח'בה בארגון הטרור. על פי הנתונים שפורסמו, בטש היה מעורב באופן פעיל בקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל לאורך כל תקופת המלחמה, כולל בתקופה האחרונה.

מפקד המודיעין הצבאי חוסל בדרום

במבצע נוסף שבוצע אתמול (שלישי) בדרום רצועת עזה, חיסלו כוחות צה"ל את המחבל חמודה אבו דקה, שכיהן כמפקד ביחידת המודיעין הצבאי של ארגון הטרור חמאס. אבו דקה עסק באיסוף מודיעין על כוחות צה"ל עבור הכוונה והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחותינו, והיווה איום מיידי על הכוחים הפועלים במרחב.

בצה"ל הבהירו כי שני המחבלים שחוסלו היוו איום ממשי וישיר על כוחות צה"ל הפועלים ברצועה, ולכן הוחלט על חיסולם במסגרת המאמץ להסרת איומים מיידיים. התקיפות בוצעו באופן מדויק ומבוסס מודיעין, תוך שימוש ביכולות המבצעיות של צה"ל ושב"כ.