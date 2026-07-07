לא מוותר: בנט ממשיך בתביעה נגד מגיש ערוץ 14

נשיא בית משפט השלום מרכז, מנחם מזרחי, פסק ביום ראשון האחרון, כי בועז גולן מערוץ 14 הוציא את דיבתו של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט בשלושה פרסומים שונים. למרות הקביעה הזו, בסופו של דבר השופט החליט לדחות את תביעת הדיבה של בנט נגד גולן ואף פסק כי בנט ישלם לו הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין.

מזרחי קבע שגולן אומנם לא הוכיח את הגנת "אמת דיברתי" בפרסומים, וזאת בשל אי דיוקים עובדתיים מסוימים שנפלו בפרסומו. אבל השופט טען שעומדת לזכות גולן "הגנת תום הלב" ועל כן יש לדחות את התביעה של בנט. הוא קבע כי בנט ישלם הוצאות המשפט וכן שכר טרחת עו"ד בסך 10,000 שקלים + מע"מ.

כעת דווח ב-i24, כי בנט מתכוון לערער על החלטת השופט מזרחי, וממשיך בתביעה נגד גולן.

בדבריו אמר בנט כי "קיים פער בלתי מוסבר בין העובדות יבן המסקנות בפסק הדין".