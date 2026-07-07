"זה מעליב": מגיש הטלוויזיה חושף כיצד הודח מתפקידו

מגיש הטלוויזיה ויוצר התוכן נדב בורנשטיין שיתף בשעת האחרונות סטוריז חשופים ויוצאי דופן בחשבון האינסטגרם שלו, בעקבות הסערה סביב עזיבתו של השף מושיק רוט, את התכנית "משחקי השף".

בורנשטיין התייחס לתעשיית הטלוויזיה והבהיר כי לגיטימי לחלוטין שרשת שידור או מנכ"ל ירצו לרענן פורמט, להחליף מנחים או שופטים, אך יצא נגד הדרך שבה הדברים נעשים לעיתים קרובות. "חובה להיפרד יפה, באופן מכבד, ממי שליווה את אותו ערוץ כל כך הרבה שנים", כתב.

אלא שהעיסוק בנושא הציף אצל בורנשטיין פצע ישן ואישי שלו מאותו הערוץ. "ניסיתי להבין למה לקחתי כל כך קשה את הסיפור של מושיק, ואז נחת עליי שהדחקתי את זה שזה קרה לי", שיתף את עוקביו.

בורנשטיין נזכר בתקרית מהעבר שבה, באופן פתאומי ובלי הכנה מוקדמת, נודע לו מהתקשורת על שינוי דרמטי בתנאי העסקתו. הוא הציג כותרת עבר על פיה גורי אלפי נכנס להנחות תוכנית לילית חדשה – מהלך שהוביל למעשה להדחתו של בורנשטיין מהרצועה הקבועה שלו ולהעברתו למשבצת אחרת, תוך פגיעה מובהקת בתנאי העסקתו.

"ברור לי שאף אחד לא עושה את זה בכוונה, אבל זה כזה מעליב באמת", שחזר בורנשטיין את התחושות הקשות מאותו הרגע שבו הורחק הלכה למעשה מהמשבצת שטיפח.

בעקבות החשיפה, סיפר המגיש כי קיבל מבול של תגובות מאנשים שחוו חוויות דומות, לא רק בעולם המדיה: "זה באמת משהו שקרה לפני הרבה שנים והתגברתי על זה, אבל פשוט אתמול זה הציף לי. וכל כך הרבה אנשים כתבו לי שזה קרה להם, לא רק בתעשייה". עם זאת, הוא הדגיש את המורכבות הייחודית של עולם הבידור: "זה נכון פשוט שבתעשייה זה פומבי וכל עם ישראל יודע. זה מוסיף עוד מימד של בושה ועלבון".