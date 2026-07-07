פיצוץ חריג בליכוד: "אתה כל היום נגד נתניהו!". צפו

אופיר כץ ( יונתן זינדל/פלאש90 )

עימות חריג התרחש היום (שלישי) בין חברי הכנסת של הליכוד, אופיר כץ ודן אילוז. אילוז פנה לחבר הכנסת כץ ואמר לו: "במקום להסתכל על כל העולם רק מנקודת מבט של קואליציה ואופוזיציה, אני ממליץ לך להסתכל על הערכים של הליכוד". הערה זו הגיעה בהקשר להתעקשותו של אילוז, שלא לתמוך בחוק הגיוס משום שלטענתו הוא ממשיך את ההשתמטות.

פיצוץ בין חברי הכנסת של הליכוד - צילום: ערוץ הכנסת פיצוץ בין חברי הכנסת של הליכוד | צילום: צילום: ערוץ הכנסת 10 10 0:00 / 1:08

אופיר מצידו השיב לו: "על מה אתה מדבר? דן, כל מי שעוקב אחרי ההתבטאויות שלך רואה שאתה כל הזמן מדבר נגד הליכוד ונגד ראש הממשלה נתניהו, ולא רק בנושא הגיוס ולא רק בנושא החרדים.

אתה צריך להיות פה 30 שנה בשביל לעשות את החקיקה שלי עבור חיילי צה"ל. אף אחד לא יודע מה המפלגה הבאה שלך. אתה עושה את זה כדי לתקוף את הליכוד".