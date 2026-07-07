מפץ פוליטי בימין: "מהלך ראשון משמעותי"   

חילי טרופר ומפלגת המילואמניקים בראשות יועז הנדל סיכמו היום (שלישי) על ריצה משותפת והקמת כוח פוליטי ציוני חדש.

בהודעה שנמסר מטעמם נכתב כי חילי טרופר ומפלגת המילואמניקים בראשות יועז הנדל סיכמו הבוקר על ריצה משותפת והקמת כוח פוליטי מאוחד, במטרה להוביל להקמת ממשלה ציונית רחבה. מדובר במהלך ראשון בדרך ליצירת כוח פוליטי ציוני חדש משמעותי. פרטים נוספים יימסרו בהמשך.

ראש מפלגת ישר, גדי איזנקוט מיהר לברך את טרופר והתעלם מהנדל: "מברך את חברי חילי טרופר, חילי הוא מנהיג מאחד ומנוסה שראוי להיות גורם מרכזי במלאכת השיקום שישראל נדרשת לה וקול חשוב בממשלה הציונית ממלכתית שנקים, שתאחד את העם ותחזיר את ישראל לדרך הישר. כי ישראל חייבת לנצח. והיא תנצח".