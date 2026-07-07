פסטיגל 2026 ממשיך לחשוף את קאסט הכוכבים המרשים שלו, וכעת מצטרף באופן רשמי רן דנקר למופע החנוכה הגדול. הזמר והשחקן, שכבר הספיק לככב חמש פעמים על במת הפסטיגל, חוזר השנה בפעם השישית – בעיצומה של קריירה מפוארת שכוללת שורת להיטים ותפקיד ראשי מטלטל במחזמר "קברט".

"1, 2, 3, 4, 5... והנה מגיע ה-6!" כך הודיעה הפקת הפסטיגל על הצטרפותו של דנקר, תוך שהיא מדגישה כי "איש הברק שוב מגיע להדליק את הבמה". אין ספק שגם השנה הוא יהיה אחד הכוכבים הבולטים והאהובים של המופע. בעיצומה של קריירה מפוארת דנקר מגיע לפסטיגל 2026 כשהוא נמצא בשיא יצירתי מרשים. בחודשים האחרונים הוא הוציא סינגל חדש בשם "תמונת מצב", שיר אישי ושברירי שבו הוא עוסק בפחד, עומס רגשי והמתח שבין חשיפה ציבורית לשמירה על אותנטיות. "אני כל כך פוחד שיעלו עליי / שלקחתי על עצמי יותר מדיי", הוא שר בשיר שנכתב בשיתוף עם רועי מכלוף. בנוסף, דנקר שיתף פעולה עם הזמרת שי המבר בדואט "מה שיבוא", שיר עדין על אהבה, פחד ותקווה שנולד בתקופה של חוסר ודאות. "מה שיבוא הוא כבר פה, באמת... חכה לי שם בקצה, ונתחיל מחדש את הכל", שרים השניים בשיר שהפך למסר של תקווה עבור רבים.

שי המבר ורן דנקר. ( אדם משעלי )

מכותב להיטים לכוכב במה

דנקר, שהחל את דרכו כאחד מכותבי הלהיטים הגדולים במדינה, עבר בשנים האחרונות תהליך של מעבר לפרונט. "עד לא מזמן לא ראיתי את עצמי כזמר", הוא סיפר בראיון לסרוגים. "למרות שיש לי בשירים שלי את החותמת, כך לפחות אני מקווה, עדיין יש משהו מחייב במיינסטרים שאתה צריך לכתוב משהו שהוא מאוד באמצע כזה. ובשביל להגיד את מה שאני חושב ואת הבפנים שלי, הייתי צריך לעשות את המעבר לפרונט".

לאורך השנים שיתף דנקר פעולה עם שורה של אמנים מובילים, ביניהם עומר אדם, ליאור נרקיס, אייל גולן ועוד. כעת, כשהוא חוזר לפסטיגל בפעם השישית, הוא מביא איתו את כל הניסיון והבשלות שצבר בדרך.

קאסט נוצץ מתגבש

דנקר מצטרף לשורת שמות מרשימה שכבר אושרו למופע. הזמרת עדן בן זקן תשמש כאומנית האורחת של הפסטיגל, כשעל פי פרסומים היא צפויה לקבל למעלה מ-2 מיליון שקלים – סכום שעשוי להפוך אותה לאומנית האורחת המרוויחה ביותר בתולדות המופע.

בנוסף, כבר אושרו להשתתפות במופע גם שחר טבוך, שירה זלוף, אמיר בנאי וכוכבי רשת נוספים. כעת נותר רק להמתין ולגלות אילו שמות נוספים יצטרפו לקאסט המסקרן של פסטיגל 2026 – שמבטיח להיות אחד המופעים הנוצצים והמדוברים ביותר של השנים האחרונות.