ספיר קשתי, יוצרת תוכן מוכרת וכוכבת ריאליטי, פרסמה היום (ראשון) פוסט אמיץ ומרגש ברשתות החברתיות שבו חשפה כי עברה הפלה בגיל 34. בשיתוף חשוף ונטול פילטרים, היא מתארת את הכאב העמוק, את השאלות הקשות ואת האמונה שהחזיקה אותה בתקופה הקשה.

"עברתי הפלה. השם יודע כמה רציתי להיות אמא לתינוק הזה", כתבה קשתי בפתיחת הפוסט. "חלמתי, דמיינתי את זה! מהרגע שגילינו ליטפתי את הבטן בלי הפסקה". היא מתארת כיצד כל תסמין של ההיריון – הבחילות, הכאבים, העייפות – היה עבורה מקור לשמחה. "הייתי מאושרת - רציתי לצעוק לעולם אני תכף אמא בגיל 34". קשתי מודה כי האושר שלה תמיד היה מהול בפחד, אך הוסיפה: "אבל עם אמונה". היא מתארת את הקושי לספר על הפלה: "איך מספרים סיפור על הפלה?? איך אפשר להסביר את זה???? תשמעו אני אנסה כי אני תמיד משתפת מה שבלב שלי". "צעקתי לאלוהים ולא האמנתי" הכאב שעברה, כך היא מתארת, היה שורף בנשמה. "עברתי כאב ששורף לי בנשמה!!! בכל נשימה ובכל חלק בגוף שלי צעקתי לאלוהים ולא האמנתי שזה קורה דווקא לנו". קשתי מתארת את תחושת חוסר האונים שחוותה יחד עם בעלה: "הסתכלתי על בעלי בחוסר אונים כי רצינו את הילד הזה!!! הכל התפוצץ לי בפנים". היא מספרת על השאלות הקשות שעלו בה: "המון כעס ושאלות של למה זה קורה לי??? מה לא בסדר בי או בגוף שלי?? אני אשמה?? אולי עשיתי משהו לא בסדר???"

ענהאל שמואלי ( ענהאל שמואלי אינסטגרם )

תחושת הכישלון ליוותה אותה: "הלכתי בעולם בתחושה שאני כישלון! מאכזבת אותי, את בעלי ואת כל היקירים שלי". היא מוסיפה כי הסיפור של ההפלה "יותר מסובך ממה שאתם יכולים לדמיין באמת".

אמונה ואהבה ללא תנאים

למרות הכאב, קשתי מציינת שני דברים שהחזיקו אותה: "אמונה בקדוש ברוך הוא ובעלי". היא מודה לבעלה בדברים נוגעים ללב: "איי בעלי הרמת אותי חיזקת הראת לי מה זו אהבה מתוך העצמות כזאת ללא תנאים אתה כל העולם והעוגן שלי".

היא מסכמת: "חוויתי שיעור באמונה. הפכתי את כל השאלות הקשות". למרות שהפוסט נקטע באמצע, המסר ברור – השיתוף נועד לתת כוח לנשים נוספות שעוברות חוויות דומות.

( אירה דולפין חושפת הפלה (צילום מסך מתוך אינסטגרם) )

נשים רבות משתפות בכאב דומה

השיתוף של קשתי מצטרף לשורה של נשים ציבוריות שבחרו לשבור את השתיקה סביב נושא ההפלות. לאחרונה שיתפה ענהאל שמואלי, כוכבת "המירוץ למיליון", כי עברה הפלה נוספת, וביקשה מהסביבה: "אל תנסו לתקן אותי, פשוט תהיו עצובים איתי".

גם ירדן מיינפלד דיזנגוף חשפה לאחרונה כי עברה הפלה שנייה, כשהיא מתארת: "זה היה אמור להיות פוסט הכרזה על הריון". השיתופים האמיצים הללו נועדו לשבור את הבדידות והבושה סביב נושא שכל כך הרבה נשים מתמודדות איתו בשקט.

יצוין כי הפלות הן תופעה שכיחה יותר ממה שנהוג לחשוב, והשיתופים הפומביים תורמים למודעות ולתמיכה בנשים שעוברות חוויות אלו.