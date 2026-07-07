פעיל הימין מטיל פצצה: "החלטתי לתמוך בבנט"

פעיל הימין יאיר אנסבכר, עורר היום (שלישי) סערה ברשת לאחר שהודיע כי הוא החליט לתמוך בנפתלי בנט לראשות הממשלה.

אנסבכר הסביר מה עומד מאחורי החלטתו: ‏"נתחיל בשורה התחתונה. החלטתי לתמוך בבנט לראשות ממשלת ישראל. לא. אני לא "בנטיסט". אני לא עובד אצלו לא מקבל ממנו שקל ולא הובטח לי כלום ממנו. למען האמת הוא לא יודע מהפוסט הזה. והפוסט הזה לא קשור למשהו שהוא עשה או לא עשה.

‏התלבטתי המון לפני שכתבתי את המילים האלה. המון. ועדיין, אני מרגיש שהן חשובות מאוד דווקא ממני ודווקא עכשיו. בשעה שמעמדו הפוליטי נמצא בנקודת הכרעה. זה רגע קריטי מאוד בעבור העתיד של כולנו.

בסופו של דבר, כרגע יש שלושה אנשים שמציגים את עצמם כמועמדים להיות המנהיגים הבאים של ישראל. אף אחד מהם הוא לא הבחירה האולטימטיבית שלי.

‏(אני בכלל הייתי מעדיף לראות את וינטר כראש ממשלה).

‏אבל פוליטיקה היא אומנות האפשר והפשרה. וצריך להיות ריאלי ולפעמים צריך לבחור ברע במיעוטו ובמציאות הקיימת מולנו כרגע".

‏יאיר התחיל לפרט: "את דעתי על ביבי אתם יודעים היטב. הוא לא רק הביא את ה7.10 והזניח כל מימד של הבטחון הלאומי שלנו קרוב ל-20 שנה הוא גם הוליך שולל את הציבור הישראלי לאורך המלחמה כולה ושפך דמים מרובים רק כדי לתת את עזה לחמאס בחסות קטאר ולשמר מצב בלבנון.

אני ממש לא מתרשם מכמויות האש ותימרות העשן. מלחמה זה לא לבזבז את כל התחמושת והמשאבים שיש. מלחמה זה להשיג את הכי הרבה בהכי מעט וביבי עשה בדיוק להפך התיש לחלוטין את צבא ישראל סירב להכריע וכרגע מעמיד אותנו מול סכנות גדולות עוד יותר. מעבר להכל הוא הפך לסמל של פילוג ומחלוקת. חצי מהעם (אל תתפסו אותי בכמויות המדויקות) מתעב אותו ומרגיש שהוא רומס אותו בכל הזדמנות ושהוא מוכן לשרוף את הכל בשביל להחזיק בשלטון. אז האם האיש שפילג אותנו שנים יאחד אותנו ? לא תודה.

איזנקוט הוא איש שמאל מובהק. הוא תמך בהקמת מדינה פלסטינית באופן גלוי (מנסה להסתיר את זה עכשיו בגמלוניות) הוא אבי אבות הקונספציה מהצד הצבאי שקיצץ את צה"ל בכל מימד ותרם תרומה משמעותית לתפיסת ה"הכלות", "המשוואות" והאמונה ש"תמו המלחמות הגדולות". הוא תוצר מובהק של מערכת הביטחון השחצנית היהירה והעיוורת שלפני ה7.10 והצוחק הראשי למול נאומו המפורסם של רומן גופמן כמח"ט 7 ("תנו לנו להילחם" שבעצם התלונן שצה"ל הפך את עצמו לצבא מב"מ קטן שמזניח לחלוטין את צבא היבשה).

מי שמכיר אותו ואת האנשים שבהם הוא הקיף את עצמו מבין מצוין שאסור לתת להם לנהל את העניינים פה. הם כולם מאותו בית יוצר אה- לה inss סטייל. ואיכשהו אצלם הכל תמיד מסתכם בנסיגות, הסכמים חסרי סיכוי שמטילים אחריות ביטחונית על גורמים עוינים או חסרי מוטיבציה ויכולת לחלוטין לדאוג לבטחונה של ישראל, וגם בזה שהמתנחלים אשמים בהכל.

איזנקוט חילוני מובהק, נלחם בקנאות בזהות היהודית ובפקודת השילוב הראוי בצה"ל ובמידה רבה הוא זה שהוביל את המשבר בין המטכ"ל לבין הרבנים של ישיבות ההסדר והמכינות הדתיות, הוא סוגד בקנאות לארה"ב שבה הוא רואה את אלוקים האחד והיחיד עלי אדמות. ולמרות שכבר ראינו את כל האלילים והאמונות שלו כבר מתנפצות לרסיסים, לדתיים הפנאטים מסוגו זה לא ישנה והם ימשיכו הלאה בעיוורון. איזנקוט גם לא "ישר" ולא צדיק מעונה כפי שמנסים לצייר אותו . הוא איש מניפולטיבי וטהרני שרואה לנגד עיניו רק מודל אחד של "מדינת ישראל", ומכיוון שזה מודל יהיר ואליטיסטי שמדיר את רוב העם בישראל הוא פשוט לא האיש שמסוגל לאחד אותנו".

לסיום התייחס אנסבכר לבנט: "נשאר בנט. למען האמת ישנם בעולם שני בנט – יש את בנט המפלצת ויש את בנט האמיתי.

‏בנט המפלצת הוא הדמות שמכונת התעמולה של הליכוד משחירה בכל הכוח כבר שנים. אני באמת לא חושב שיש אדם על פני האדמה שזכה לכזאת עוצמה של הכפשה ממוסדת בשנים האחרונות. המכונה הזאת שעולה מיליוני דולרים כל חודש מתמקדת בעיקר בו. בנט המפלצת הוא נבל, נוכל על, רשע מרושע, שקרן מתועב ולמעשה כפסע מלהיות צורר היהודים.

‏ומה לגבי בנט האדם האמיתי? יש לו בעיות אמיתיות. קודם כל הוא פזיז, הוא קצת ילדותי לפעמים ומתלהב, הוא לא תמיד מעמיק ולא תמיד רציני כמו שהיה רוצה שנחשוב. הוא עשה טעויות רבות בעבר וכנראה יעשה טעויות בעתיד. אבל עמוק בפנים הוא בנאדם טוב. הוא אוהב את עם ישראל באמת ובתמים ואיכשהו למרות שנות ההכפשה הוא לא הפך שונא ולא רעיל. הוא אדם דתי והוא איש ימין אמיתי, איך אני יודע? יש בגמרא משפט "שדי חוטרא קא אוירא -אקרא קאי" -כשזורקים מקל לאוויר הוא נופל תמיד על העיקר שלו. מה העיקר של בנט? תפתחו ויקיפדיה, היא הפוכה מזו של ביבי. כשמשווים אותן מגלים אילו החלטות כל אחד מהם קיבל לאורך הדרך.

‏ביבי הוא "מנהיג הימין" אבל מיד ניתן לראות שבכל צמתי ההחלטות הקריטיות שלו מעולם לא היסס לבגוד בערכי הימין, נתן את חברון, נתן נשק לפלסטינים וחיזק את אש"ף ואוסלו, תמך בהתנתקות, שיחרר יותר מחבלים מכל קודמיו יחד, התקפל במגנומטרים בהר הבית, במרמרה, באוהל של חיזבאללה, בחאן אל אחמר, במצעד יום ירושלים, שיחרר את סינאוור ויותר מאלף מחבלים בשביל גלעד שליט, בנה את חמאס שנים ונתן את עזה לקטאר (ומי יודע מה עוד). הוא גם מעולם לא תקף את מערכת המשפט או את הפרקליטות ואחראי במידה רבה לזה שהפכו למפלצות. אף ליכודניק לא היה חותם על שום דבר מזה. אבל הם ממשיכים לתת לו עוד ועוד צ'אנסים. אכן קוסם. או יותר נכון מכשף.

‏הוויקיפדיה של בנט לעומת זאת מראה תמונת מראה של קבלת החלטות ראויה בכל הצמתים. הוא הוביל במסגרת היותו מנכ"ל יש"ע קמפיין נגד ההקפאה של הבנייה ביו"ש. הקים את תנועת "ישראל שלי " שהיו חברים בה בשיאה מאות אלפי ישראלים שפעלו יומם בלילה בשלל דרכים לקדם את מדיניות וערכי הימין הלאומי, העביר חוק יסוד: משאל עם בכנסת לפני מסירת כל שטח ישראלי. כדי לקעקע מיסודה את האפשרות הזאת. ניסה להילחם בקבינט ובביבי כדי להוציא משהו ממבצע צוק איתן והוביל את התוכנית להשמדת המנהרות-למרות התנגדות הנחרצת של הקבינט .

‏הוא הסיר מסל התרבות הצגות אנטי ישראליות, אסר על פעילות שוברים שתיקה בביה"ס, עמד לימינו של אלאור אזריה ועמד על זכותו למשפט הוגן וביקש עבורו חנינה ואף חתם על מכתב בנושא לנשיא דאז (בניגוד לאיזנקוט ויעלון), אישר הקמת שכונה יהודית בשוק בחברון. חתם על צו מנהלי שהגביל פעילות כלכלית של פעילי טרור בישראל ובעולם והכניס אותם ל"רשימה שחורה", וכן חתם על צו לעיקול משכורות שמשלמת הרשות הפלסטינית למחבלים ערבים-ישראלים. הנחה את צה"ל וכוחות הביטחון להרחיק פעילי שמאל רדיקלי מאזור יהודה ושומרון. בינואר 2020, לאחר פרסום תוכנית השלום של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, אמר בנט כי על ישראל "לא להסתפק בריבונות חלקית" אלא "לקחת הכל, ועכשיו". ביבי כמובן לא עשה דבר.

‏גם המדיניות הביטחונית של בנט לאורך השנים הייתה הרבה יותר נחרצת יעילה ואגרסיבית והוא הפעיל מבצעים לחיסול קציני משמרות המהפכה על אדמת איראן, מה שלא היה קיים בתקופת נתניהו . הורה לצה"ל לאסוף גופות מחבלים כדי לסחור בהם מול גופות חיילי צה"ל הנעדרות, ורצה לתקוף את מפריחי הבלונים והעפיפונים העזתים (איזנקוט התנגד). להערכתי הניציות הביטחונית שלו היא גם הסיבה שבגללה גם שימש יותר פעמים מכל ישראלי אחר כיעד לחיסול על ידי האיראנים".

‏לסיום כתב אנסבכר: "יחד עם זאת אסור להתחמק מהחטאים והחסרונות הגדולים שלו.

‏בנט הלך עם הערבים – וזה קודם כל אסור על פי ההלכה ומהווה מעשה חמור מאוד זה גם קרה בתזמון נוראי דווקא אחרי הפרעות בלוד. הוא אמנם עשה את זה בלי טיפת חשק כדי לנסות להציל את ישראל מרצף אינסופי של בחירות שהוא ראה בהן בצדק נזק אסטרטגי מסוכן. אגב, ביבי התכוון לעשות בדיוק אותו דבר ורק סמוטריץ' מנע ממנו ללכת עם הערבים בעצמו.

‏אבל קשה לי לסנגר על זה, אני לא הייתי עושה את זה בחיים. גם במבט לאחור זה מעשה חמור ביותר וקשה ביותר. בנט צריך לעמוד מול הציבור להסביר בדיוק מה הניע אותו למעשה הזה להתנצל וגם לחזור בתשובה ולהבטיח שלא יעשה דברים כאלה בעתיד. וכאן אנחנו ניצבים מול החיסרון הגדול שלו. האמינות. הוא הרי כבר נתפס לא פעם בשקר. במסלולי ההכשרה של סיירת מטכ"ל ומגלן שבהם שירת ופיקד הוא היה מודח על כזה דבר. חד משמעית.

‏אז איך אפשר לסמוך עליו? איך אנחנו נוכל לסמוך על הבטחות של מי שאוהב להבטיח ולא תמיד מקיים. איך אני יכול לערוב לו ולתמוך בו? אני לא. אני לא יכול ואני לא יודע לערוב לו. ואני בניגוד לפוליטיקאים לא מבטיח לאף אחד כלום. אני לא יודע לסמוך עליו בעצמי עד הסוף. זאת האמת היחידה.

מה האמת בסוף בסוף בסוף? האמת היא שבנט הוא איש ימין דתי שרבים מאנשי המרכז מוכנים להצביע לו, ואם גם אנחנו נאמץ אותו כמנהיג יתחיל להיווצר פה בסיס לאחדות. נכון, לא כולם יקבלו מה שהם רוצים עכשיו ומיד, אבל לפחות נוכל לחיות כאן. יחד. ויחד נוכל להתאושש להבריא ולהתחיל להשתקם כחברה. משיח יבוא בהמשך".