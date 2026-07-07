דניאל גד חושף את סיפורו המשפחתי: "התרגשות גדולה עבורי"

השחקן האהוב דניאל גד, שכבש את המסך בתפקידים בלתי נשכחים ב"שבאבניקים" ו"המזח", עושה כעת את הצעד הגדול ביותר בקריירה שלו ועובר לראשונה אל מאחורי המצלמה – כיוצר ובמאי.

גד משחרר היום (שלישי) את "לעולם תצעדי איתי", שיר הנושא מתוך סרט הדוקו החדש שלו: ״הדרבי האחרון - שעריים x מרמורק״. הסרט, בהפקתם של נאוי פרו והאחים רוגובין, צפוי להקרנת בכורה חגיגית ב-16.7 בשעה 21:30 ב'כאן 11' ובדיגיטל של 'כאן box'.

המנון האוהדים הבא: בין היפ-הופ לים תיכוני

הסינגל החדש, שנכתב והולחן על ידי גד יחד עם אור מילשטוק ועמרי קסטן (בהפקה מוזיקלית של שאולי יצחק ואור קודאי), הוא סנונית ראשונה מתוך ה-EP השני של האמן, שמגיע שנה בלבד לאחר אלבום הבכורה שלו "דבר והיפוכו".

השיר משלב בין מקצבי היפ-הופ לנגיעות ים-תיכוניות חמות, ומציג טקסט אישי ושנון ששואב השראה ישירה מהסלנג המקומי של השכונות. מדובר בהמנון כדורגל אמיתי, כזה שכל אוהד שמכיר את האהבה למשחק יוכל להרגיש בבטן.

דניאל גד משתף: ״לאחר שנים בהן זכיתי לשחק דמויות שונות ולהיות שותף בלספר סיפורים שאחרים כתבו, לראשונה אני עובר לעמדת היוצר והבמאי ומביא אל המסך את הסיפור אותו תיעדתי במשך השנים האחרונות. במרכז היצירה ניצבת שאלה גורלית: האם בניית אצטדיון הכדורגל החדש בעיר בעלות של 150 מיליון ש״ח יאחד בין הקבוצות ויסגור מפעל חיים של מעל 70 שנה?״.

גד, שביסס את מעמדו כאחד השחקנים המוערכים בדורו ("גאליס", "מפריח היונים"), מוכיח פעם נוספת שהוא קודם כל אמבט של כישרון רב-תחומי, המשלב בצורה מרתקת בין משחק, מוזיקה ויצירה דוקומנטרית.

״הדרבי האחרון - שעריים x מרמורק״, 16.7 בכאן 11 ובכאן box.