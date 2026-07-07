כצפוי: נתניהו וסמוטריץ' נכנעו לבג"ץ

נתניהו ( יונתן זינדל / פלאש90 )

ראש הממשלה בנימין נתניהו והשרים סמוטריץ' וחיים כץ, הודיעו היום (שלישי) לבג"ץ כי הם מקבלים את המלצת השופטים לבטל את מינויו של יהודה אליהו למנהל רשות מקרקעי ישראל ולהחזיר את הליך המינוי לבחינה מחדש בוועדת האיתור.

נזכיר כי שלשום, שופטי בג"ץ מסרו את הודעתם בעניין העתירות נגד אליהו ומסרו כי מינויו למנכ"ל רשות מקרקעי ישראל - יבוטל ובמקביל ועדת האיתור שבחרה בו לתפקיד תורכב מחדש. הצדדים לעתירה התבקשו להגיב להצעה תוך 48 שעות. על פי הצעת השופטים, ועדת האיתור שהמליצה למנות את אליהו תחזור לפעול, אך שניים מחמשת חבריה יוחלפו בשל חשש לניגוד עניינים שבו הם מצויים. השניים הם מהרן פרוזנפר, ראש אגף התקציבים במשרד האוצר, ופרופ' עידית סולברג.