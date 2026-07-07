אראל סג"ל: "זה עצוב, הגיל עשה את שלו"

המגיש אראל סג"ל, התייחס היום (שלישי) ברדיו 103fm, לסיום דרכו של רונאלדו בגביע העולם. בדבריו אמר סג"ל: "זה היה קצת עצוב שלא נראה אותו יותר במונדיאלים, מסי עדיין יותא משמעותי. ורונאלדו? הגיל עשה את שלו, בחצי השעה האחרונה של המשחק הוא בקושי זז".

נזכיר כי אמש, כריסטיאנו רונאלדו, אמר כי הוא עוזב את המונדיאל עם "מצפון נקי", לאחר שפורטוגל הודחה בשמינית הגמר בעקבות ההפסד 1:0 לספרד בטקסס. מיקל מרינו הספרדי כבש את שער הניצחון בדקה הראשונה של תוספת הזמן ושלח את ספרד לרבע הגמר על חשבון יריבתה מחצי האי האיברי.

עם שריקת הסיום נראה רונאלדו בן ה־41 מנגב דמעות מעיניו ומוחא כפיים לאוהדי פורטוגל באצטדיון היפהפה בדאלאס. בכך הסתיימה קריירת המונדיאלים שלו עם 27 הופעות - השנייה בטיבה בהיסטוריה אחרי ליאו מסי (30) - אך ללא התואר היחיד שחסר בארון התארים שלו.

לאחר המשחק אישר רונאלדו כי זה היה המונדיאל האחרון שלו.