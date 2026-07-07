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חדשות פוליטי מדיני

דוברו של נתניהו לשעבר, מצטרף לחילי טרופר  

נאור יחיא, מי ששימש בעבר כדוברו של ראש הממשלה נתניהו, ולאחר מכן כדוברו של הנשיא הרצוג - מצטרף לצוות המקצועי של חילי טרופר, בדרך להקמת מפלגה חדשה 

11:28
2 תגובות
נתניהו (חיים גולדברג / פלאש90)

בדרך להקמת מפלגתו שתתמודד בבחירות, חילי טרופר שכר את שירותיו של היועץ האסטרטגי נאור יחיא, לשעבר דובר ראש הממשלה ונשיא המדינה, כך דיווח היום (שלישי) עמית סגל.

נזכיר כי לפני מספר שנים, יחיא עמד בראש סערה פוליטית, לאחר שהנשיא הרצוג מינה אותו כדוברו, מיד לאחר ששימש שנתיים כדוברו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

גורמים רבים מחו על העניין ופעלו בקריאה לביטול המינוי. ביניהם, הארגון שהפגין רבות כנגד נתניהו – 'קריים מיניסטר'.

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רוני
לפני 9 דקות

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