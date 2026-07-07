עופר וינטר חושף: "יש לי מחלוקת עצומה איתו"

תת אלוף במילואים עופר וינטר, התייחס היום (שלישי) למחלוקת שיש לו מול ראש מפלגת ישר, גדי איזנוקט, וטען כי לא מדובר במחלוקת אישית.

בדבריו אמר וינטר: "גדי איזנקוט נלחם עבור מדינת ישראל והוא שילם את המחיר הכי כבד שאפשר לשלם. כששמעתי שגל בנו נהרג, נסעתי אליו, חיבקתי אותו כבן אדם, אני יודע מה זה לאבד בני אדם.

ברמה האישית אין לי מולו כלום, אבל ברמה המקצועית והאידיאולוגית יש לי מחלוקת עצומה איתו, אני נגד ההכלה, אני נגד ההסדרה וכל מה שהביא אותנו למקום הזה ולכן אני אמשיך להתווכח איתו".