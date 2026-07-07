כך יערכו הפריימריז בציונות הדתית

לקראת הפריימריז במפלגת הציונות הדתית, הנהלת המפלגה התכנסה אמש ואישרה שורת החלטות ארגוניות ומנהליות הנוגעות להליך הבחירות הפנימיות.

על פי לוח הזמנים שאושר, המועד האחרון להגשת מועמדות יהיה ביום שלישי, ז’ באב (21 ביולי) בשעה 23:59, ואילו יום הבחירות נקבע ליום ראשון, י”ב באב (26 ביולי).

על פי ההחלטות, חברי מפלגה שאינם חברי כנסת מכהנים יידרשו לצרף 15 חתימות תמיכה של חברי מרכז – כאשר כל חבר מרכז יוכל לחתום לעד שלושה מועמדים – וכן לשלם דמי התמודדות בסך 240 שקלים. חברי הכנסת המכהנים יידרשו לשלם את דמי ההתמודדות בלבד, ולא יחויבו בהגשת חתימות, בהתאם להוראות התקנון. מועמדים שאינם חברי מפלגה יוכלו להגיש מועמדות בכפוף לאישור יו”ר המפלגה לקיצור תקופת האכשרה (פז”ם).

עוד נקבע כי הנהלת המפלגה, ללא חברי הכנסת המתמודדים, תשמש כוועדת הבחירות הרשמית. הבחירות ייערכו בהתאם לתקנון המפלגה באמצעות קלפי פיזית, כאשר מיקום הקלפי ושעות ההצבעה יפורסמו בהמשך. גם נהלי ההצבעה המלאים, ובהם מיקום הקלפיות, שעות ההצבעה ופרטים נוספים, נמצאים בימים אלה בגיבוש על ידי ועדת הבחירות ויפורסמו בהמשך.

במפלגה הודיעו עוד כי תוקם ועדת חריגים, שתבחן פתרונות למקרים מיוחדים, ובהם משרתי מילואים, חברי מרכז השוהים בחו”ל ונסיבות חריגות נוספות.

במפלגה הסבירו כי מועד הבחירות נקבע לאחר בחינת שיקולים שונים, ובהם פיזור הכנסת, תקופת החופשות וחודש אוגוסט. לדבריהם, המטרה הייתה לקיים את הבחירות מוקדם ככל האפשר כדי לאפשר למפלגה לצאת לקמפיין הבחירות במהירות, לצד מתן זמן מספק להתארגנות ולקיום הליך דמוקרטי הוגן, תוך הימנעות מקיום הבחירות בעיצומם של ימי החופשה. במפלגה ציינו כי לאחר דיונים הוחלט שיום ראשון, י”ב באב, הוא המועד המיטבי לאיזון בין כלל השיקולים.

בסיום ההודעה קראו במפלגה לכלל המתמודדים לנהל את מערכת הבחירות בהוגנות, ביושר וברוח של חברות ואהבת חינם, והודיעו כי בהמשך יפורסמו פרטים נוספים והטפסים הנדרשים להגשת המועמדות