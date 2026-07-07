המאבק על עוטף ירושלים שוב מגיע לבג"ץ

תנועת רגבים ומועצת גוש עציון הגישו הבוקר (שלישי) עתירה דחופה לבית המשפט העליון נגד שר הביטחון ישראל כ"ץ, השר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ', מפקד פיקוד המרכז ורשויות האכיפה ביהודה ושומרון, בדרישה לפעול מיידית לעצירת עבודות בניה בלתי חוקיות של צמד בנייני ענק המוקמים בשטח C בפאתי הכפר אל-ולג'ה שבעוטף ירושלים.

המבנה המרכזי במתחם מתנשא לגובה חריג לאזור של כ-11 קומות, והמבנה השני נמצא בשלבי הקמה מתקדמים וכבר מגיע לגובה של 5 קומות. ברגבים מדגישים כי המתחם ממוקם כ-300 מטרים בלבד מגדר המערכת, חולש באופן ישיר על ציר הביטחון, על התנועה במרחב ועל שכונותיה הדרומיות של ירושלים ויישובי גוש עציון. "היקפי הבניה האגרסיביים מעידים על גובה הזלזול של העבריינים בחוק, ותחושת הבטחון שלהם בהיעדר האכיפה" טוענים ברגבים.

נזכיר כי בדיון שיזמו בנושא בועדת הפנים של הכנסת, בה הוצגו נתוני הפלישה המלאים של הכפר אל-ואלג'ה והאיום שהם מהווים על מרחב עוטף ירושלים, ראש יחידת הפיקוח במינהל האזרחי התחייב כי המינהל "נכנס בכל הכוח לאכוף" והציב יעד ברור: לעצור את התחלות הבנייה הבלתי חוקיות עד סוף השנה.

על רקע זה, העתירה תוקפת בחריפות את היעדר המענה הקיצוני של המינהל האזרחי ומערכת הביטחון, אשר לא השיבו לפניות חוזרות ונשנות של הרגבים ומועצת גוש עציון במשך למעלה מחצי שנה וטוענת שוב, כי הבניה מהווה חלק מתוכנית חנק אסטרטגית שנועדה לייצר רצף פלסטיני בנוי שינתק את מרחב גוש עציון מירושלים.

לצד הדרישה להריסת המבנים, רגבים מבקשת מבג"ץ להוציא צו ביניים מיידי שיאסור את אכלוס המתחם או חיבורו לתשתיות, וכן להורות למשטרת ישראל לפתוח בחקירה פלילית נגד העבריינים והיזמים העומדים מאחורי פרויקט הענק. בתנועה מזכירים כי רק לאחרונה מתח בית המשפט ביקורת על רשויות האכיפה בשל נטייתן לספק "תשובות גנריות" במקום לבצע אכיפה בשטח, ומצפים כי הפעם יינתן מענה נחרץ שיעצור את ההפקרות בקו התפר.

ראש המועצה האזורית גוש עציון ירון רוזנטל: "מדינת ישראל חייבת להרוס את המבנים הלא חוקיים שנבנו בוואלג'ה. נמשיך להתאמץ עד להרס כל המבנים שמאיימים על הר גילה והחיבור בין גוש עציון לירושלים".

רועי דרוקר, מנהל אזור יהודה ושומרון ברגבים: "לפני שלושה שבועות שמענו הצהרות, כעת – דורשים לראות מעשים." ומוסיף: "מדובר במגה-פיגוע תכנוני וביטחוני. המציאות שבה רשויות האכיפה עוצמות עיניים מול מפלצות בטון ללא היתר, פחות מ-300 מטרים מגדר המערכת חייבת להיפסק מיד."