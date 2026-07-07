בשיא טירוף מונדיאל 2026, נועה קירל נכנסת לתפקיד השוערת ומשחררת את "חושב שאתה מסי" - שיר מונדיאל חדש. עם משחקי מילים מעולם הכדורגל, הומור חד, ביטחון עצמי והאנרגיה המזוהה איתה, נועה מספקת את הפסקול המושלם לקיץ ולחגיגת הכדורגל הגדולה בעולם.

השיר, שנעשה בשיתוף עם אדידס, נכתב על ידי נועה קירל בשיתוף רון ביטון, איתי שמעוני וירדן "ג'ורדי" פלג, משלב בין עולם הכדורגל לבין הסגנון המוזיקלי האופייני לקירל. בין מסי לרונאלדו, חדר הכושר ומשחקי אגו, נועה לא עושה הנחות ומגישה המנון נשי מלא סטייל וחוצפה.

הקליפ לשיר צולם באצטדיון בלומפילד ומציג תפקידי אורח מיוחדים של אילנה קירל האמא האייקונית, החמה דניה פרץ והדודה פרי ברבן. השילוב המשפחתי מעניק לקליפ אווירה חמה ומשעשעת, תוך שהוא משדר את המסר המרכזי של השיר - ביטחון עצמי ללא התנצלות. השיתוף עם אדידס, אחת מחברות הספורט המובילות בעולם, מעניק לשיר פלטפורמה בינלאומית ומחבר בין עולם המוזיקה לעולם הספורט. קירל, שבחודשים האחרונים חשפה בראיון לסרוגים על החיבור העמוק שלה ושל בן זוגה דניאל לאמונה ולמסורת, ממשיכה לבסס את מעמדה כאחת הזמרות המצליחות והמשפיעות בישראל.

נועה קירל ודניאל פרץ ( (צילום: ערן בארי) )

מונדיאל 2026 בעיצומו

השחרור של "חושב שאתה מסי" מגיע בעיצומו של מונדיאל 2026, כאשר העולם כולו צופה במשחקים המרגשים של הטורניר. נבחרת ספרד ניצחה את אוסטריה 3:0 בשלב 32 הגדולות, עם שני שערים של מיקל אויארסבאל ושער נוסף של פדרו פורו. במקביל, הארי קיין הציל את אנגליה בדקות האחרונות מול קונגו עם צמד שערים מרשים.

עולם המוזיקה והספורט ממשיכים להתחבר במהלך הטורניר, כאשר דיווחים מדברים על מופע מחצית זמן היסטורי בגמר המונדיאל שיכלול את שאקירה, מדונה ו-BTS. גם ג'סטין ביבר נמצא במגעים להצטרף למופע המרשים.

"חושב שאתה מסי" של נועה קירל מצטרף לרשימת שירי המונדיאל שמלווים את הטורניר, ומספק לקהל הישראלי פסקול מקומי לחגיגת הכדורגל העולמית. השיר זמין כעת בכל הפלטפורמות הדיגיטליות.