הרב יצחק יוסף הורה לש"ס: תמכו בחוק התקשורת בתמורה לחוק המעצרים

סיעת ש"ס צפויה לתמוך בחוק התקשורת שמקדם השר שלמה קרעי. זאת לאחר מכתב ששיגר הבוקר (שלישי) הראשל"צ הרב יצחק יוסף, חבר 'המועצת' - ליו"ר המפלגה אריה דרעי.

במכתב הבהיר הרב יוסף את המניע להחלטה וכתב לדרעי: "'תן לי יבנה וחכמיה!' אין מקום להתמהמה ואין לסכן בשום אופן את העברת חוק לימוד תורה ובעניין הכשרות יש להציל את עם ישראל מאכילות נבלות וטריפות ולתמוך בנושא הנוכחי דייקא ולא די לילך בדרך של סור מרע.

"אשר על כן, יש לאפשר העברת העניינים החשובים להשלטונות ולהתנות עימם באופן דחוף כנ"ל. התורה למעלה מהכל".

מכתבו של הראשל"צ נכתב לאחר פנייה אישית של השר קרעי, בה ביקש ממנו להתערב.

המכתב מגיע אחרי שאתמול הודיעו הסיעות החרדיות בכנסת כי יתנגדו לחוק התקשורת של קרעי, שבין סעיפיו יש פתח מבחינת החרדים לחילול שבת וצפיה בתכנים לא ראויים.