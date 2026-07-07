עיתונאי ערוץ 14 מופתע: "אני עומד מולם ונדהם"

עיתונאי ערוץ 14, תמיר מורג, התייחס היום (שלישי) להתפתחויות הדרמטיות של מערכת המשפט מול הקואליציה, ותקף בחריפות את התנהלות בג"ץ.

בדבריו הוא כתב: "אני עומד נדהם מול אנשים רציניים לכאורה, שלא מבינים את אחד הדברים הבסיסיים ביותר במשפט ובדמוקרטיה כאחד: שבג"ץ איננו החוק - אלא הוא כפוף לחוק.

מדובר בתוצר מסוכן מעין כמותו של קמפיין ההונאה והשקר הכי מתוחכם ועקבי שהיה מאז קום המדינה - קמפיין שנתמך, תודלק ובמקרים מסוימים נוצר על ידי תקשורת צינית ושטחית, שבגדה בציבור שאותו היא אמורה לשרת".

נזכיר כי מוקדם יותר היום, שופטי בג"ץ שיגרו איום תקיף לשרי הממשלה, ואמרו כי שרים שלא יצייתו לפסקי בג"ץ, יהיו חשופים לתביעת נזיקין אישית.