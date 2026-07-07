"היועמ"שית ויצחק עמית עברו לסחיטה באיומים"

הקואליציה הגיבה כעת (שלישי) בחריפות לאיום של שופטי בג"ץ, בתגובה להחלטת הממשלה שלא לציית לפסקי דין בנוגע לרשות השנייה.

נזכיר כי שופטי בג"ץ אמרו כי הממשלה מחויבת לציית, וכי שרים שלא יצייתו, חשופים לתביעת נזיקין אישית.

השר סמוטריץ' תקף: "‏המאפייה המשפטית עברה לסחיטה באיומים. ככה בדיוק נשמעת הודעת איומים שמזכירה גובי חסות. מה השלב הבא? מעטפות עם קליעים למשרדי הממשלה? ראש של סוס במיטה? בקבוק עם בנזין על רכביהם של נבחרי הציבור?

סחיטה באיומים היא עבירה פלילית שדורשת חקירה משטרתית. איש אינו מעל החוק, גם לא יצחק עמית וגלי בהרב-מיארה. גם את הפרוטקשן הזה ננצח. בקלפי".

השר קרעי כתב: "בויכוח בין רבן יוחנן בן זכאי לבני בתירא:...אָמַר לָהֶם: נִתְקַע, וְאַחַר כָּךְ נָדוּן. לְאַחַר שֶׁתָּקְעוּ, אָמְרוּ לוֹ: נָדוּן! אָמַר לָהֶם: כְּבָר נִשְׁמְעָה קֶרֶן בְּיַבְנֶה, וְאֵין מְשִׁיבִין לְאַחַר מַעֲשֶׂה.

‏כבר נשמעה קרן תקיעת החירות של הממשלה ושל העם היושב בציון מעולו של בג״צ…".