אבל בעולם המוזיקה: הזמרת האהובה הלכה לעולמה בגיל 37

טרגדיה כואבת בעולם המוזיקה הבינלאומי: הזמרת הבריטית לורן בנט, הזכורה כאחד הקולות המרכזיים והמוכרים ביותר מאחורי להיט הענק "Party Rock Anthem" של צמד ה-LMFAO משנת 2011, הלכה לעולמה בגיל 37.

את הבשורה המרה שיתפו אמש (שני) חברות להקת הפופ לשעבר שלה, G.R.L., בעמוד האינסטגרם הרשמי של הלהקה, שם פרסמו הצהרה משותפת וכואבת.

"בצער עמוק אנו משתפות על הלכתה של לורן האהובה שלנו", נכתב בהצהרה הרשמית מטעם חברות הלהקה. "הלבבות שלנו שבורים, ואנחנו אפילו לא יכולות להתחיל להביע כמה היא הייתה משמעותית עבורנו. ננצור לעד את האהבה, הצחוק ואינספור הזיכרונות שהיא העניקה לנו. הרוח היפה שלה נגעה בכל כך הרבה חיים, היא תחסר לנו עמוקות ותישאר אהובה לנצח".

נכון לשעה זו, בהצהרה הרשמית של חברות הלהקה לא פורסמה סיבת המוות, ונציגיה של בנט לא הגיבו באופן מיידי לפניותיה של רשת ה-BBC בנושא.