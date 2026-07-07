השר סופר מכה על חטא: "לצערי, ניסיתי וטעיתי" 

השר אופיר סופר תקף את ארגון השמאל "אחים לנשק", לאחר שביממה האחרונה הופץ מחדש סרטון שבו הוא נראה מבקר בחמ"ל שהקים הארגון בימים שלאחר טבח 7 באוקטובר.

סופר טוען כי הסרטון צולם זמן קצר לאחר הטבח, כאשר הגיע לחמ"ל שהוקם לטובת סיוע למשרתי המילואים ולתושבי הדרום.

הוא ציין כי למרות זאת, לאחר מתקפת חמאס בחר להושיט יד מתוך תקווה כי הארגון ישנה את דרכו: "ימים לאחר האסון הנורא ב-7.10 הוזמנתי לחמ"ל שהוקם על ידי הארגון לטובת הסיוע למילואימניקים ולתושבי הדרום. מתוך ראייה של חשיבות האחדות והתיקון, בחרתי לתת הזדמנות ולהושיט יד לארגון, מתוך תקווה לשינוי ולשיח אחר".

לסיום אמר השר: "לצערי, זמן קצר לאחר מכן הבנתי שכוונתם נותרה אותה כוונה, ושהדרך לא השתנתה. ניסיתי, וטעיתי".