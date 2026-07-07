לא ראינו את זה בא: "רוקדים עם כוכבים" בהדחה מפתיעה

השחקנית מיה דגן והפרטנר שלה מצאו את עצמם מחוץ לתחרות באופן מפתיע, אחרי שהודחו אתמול (שני) מ"רוקדים עם כוכבים".

מיד לאחר ההכרזה, דגן שיתפה בתחושותיה ואמרה: "כאילו פחדתי... ואני נורא שמחה שנלחמתי בפחד הזה ונכנסתי הכי חזק שאני יכולה". המנחה לוסי איוב מיהרה להסכים איתה וענתה "גם אנחנו", לקול מחיאות כפיים סוערות מהקהל ומהשופטים באולפן.

בהמשך דבריה, פנתה דגן במונולוג מעצים וחשוף ישירות לבתה שישבה בקהל: "הילדה שלי, האהובה שלי... אני רוצה להגיד לך, מאמא שלי, וזה באמת אחד השיעורים הכי חשובים בעולם. מבחינתי, זה לא כישלון, זו לא אכזבה. אני חושבת שזה המסע שלי בדרך. זה, מבחינתי, היה וואחד דבר. אני כל כך מבסוטית על עצמי, ואני נורא מחכה לראות מה צופן לי העתיד, שזה מאוד מרגש". היא לא שכחה להודות לפרטנר שלה וציינה: "אני רוצה להגיד לפרטנר שלי... שהוא באמת הפרטנר הכי טוב בעולם. תודה לך, אהוב שלי, ממש אבל", וברנדשטטר השיב לה בהתרגשות: "תודה לך".

הנאום החם עורר תגובות נלהבות גם בשולחן השופטים ובעמדת ההנחיה. לוסי איוב קראה לעברה "איזו מהממת", אנה ארונוב הוסיפה "איזו אישה" ודוד דביר סיכם בהתפעלות: "אישה, וואו". מיד לאחר מכן, פנתה איוב לבתה של מיה ושאלה: "אמליה, את רוצה להגיד משהו לאימא?".

אמליה לקחה את המיקרופון ובדמעות ריגשה את כל הנוכחים: "שאני גאה בך הכי בעולם, למרות שזה עצוב. אבל אני עדיין הכי גאה בך, כי תראי לאן הגעת. ומפה רק עולים, אין... נכון, מאמא?". מיה הנרגשת השיבה לה מיד: "איזו מדהימה, איזו מדהימה. נכון, ילדה שלי, בואי אליי", בזמן שאיוב הוסיפה בחיוך: "זכינו גם באמליה בעונה הזאת" ומיה הסכימה איתה לחלוטין: "לגמרי".

ברגע שיא של הערב, אמליה עלתה לבמה וחיבקה את אימה בחום. לוסי איוב הגיבה למראה המחזה ואמרה "איזה דבר", ומיה ניצלה את הרגע כדי להתבדח עם הקהל המשועשע: "כל כך חבל, פספסתם נאמבר שלי ושלה ביחד". איוב רמזה שאולי עוד לא נאמרה המילה האחרונה וענתה "אולי בהמשך", והרגע המשפחתי המתוק נחתם במילים של מיה לבתה: "אני אוהבת אותך, חיים שלי", כשאמליה השיבה לה: "גם אני, אימא".