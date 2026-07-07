סקר מנדטים: נתניהו חטף מכה קשה; איזנקוט בהישג מטורף

סקר מנדטים חדש שפורסם אמש (שני) בחדשות 12, מציג תיקו בין 2 המפלגות הגדולות, הליכוד בראשות בנימין נתניהו, וישר בראשות גדי איזנקוט, כל אחת מהן עם 23 מנדטים.

מדובר למעשה בנתון רע מאוד לראש הממשלה, שכן הטייטל של מפלגת הליכוד כמפלגה הגדולה ביותר, מתחיל להתערער.

המפלגה השלישית בגודלה, היא מפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט, שממשיכה להתרסק ומקבלת 16 מנדטים בלבד. עוד לפי הסקר, הדמוקרטים בראשות יאיר גולן היא המפלגה הרביעית בגודלה עם 10 מנדטים.

ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן ועוצמה יהודית של איתמר בן גביר, מקבלות כל אחת 9 מנדטים, ש"ס בראשות אריה דרעי נחלשת מעט ומקבלת 8 מנדטים, ויהדות התורה של יצחק גולדקנופף מקבלת אף היא 8 מנדטים.

לאחר מכן, חד"ש-תע"ל מקבלת 6 מנדטים, מפלגת הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' שנשארת מעל אחוז החסימה עם 4 מנדטים, ורע"ם שנחלשת וזוכה ב-4 מנדטים.

לא עוברים את אחוז החסימה: כחול לבן בראשות בני גנץ (1%), המילואימניקים בראשות יועז הנדל (1%) ובל"ד בראשות סמי אבו שחאדה (0.7%).

למרות השינויים בתוך הגושים, התמונה הכוללת נותרת ללא שינוי, והאופוזיציה הציונית זוכה גם בסקר הערב ב-58 מנדטים, והקואליציה הנוכחית זוכה ב-52 מנדטים. למעשה, אף צד גם הפעם לא יכול להרכיב ממשלה ללא מפלגות נוספות לגוש שלו.