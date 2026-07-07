דיווח: הבקשה החריגה של נתניהו מטראמפ

נתניהו וטראמפ ( קובי גדעון \ לע"מ )

ראש הממשלה בנימין נתניהו התלונן בפני הנשיא טראמפ במהלך שיחת הטלפון שקיימו ביום שישי על ההתבטאויות האנטי-ישראליות של נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן, וביקש שארצות הברית תימנע ממכירת מערכות נשק לטורקיה שיאפשרו לה לשדרג את חיל האוויר שלה, כך לפי בכירים ישראלים ואמריקנים, כך דיווח הלילה (בין שני לשלישי) ברק רביד.

הרקע לכך הוא, עסקת ענק שמתוכננת בין ארה"ב לטורקיה בהיקף של 700 מיליון דולר למכירת מנועים חדשים למטוסי הקרב של חיל האוויר הטורקי, וכן האפשרות שטורקיה תוכנס מחדש לתוכנית הרכש של מטוסי ה־F-35. סגן הנשיא ג'יי. די. ואנס אמר בשבוע שעבר כי הפנטגון מבצע בחינה "כדי לבדוק כיצד ארצות הברית תוכל למכור לטורקיה מטוסי קרב מדגם F-35", למרות שלצבא הטורקי יש מערכות הגנה אווירית מדגם S-400 מתוצרת רוסיה. "יש דברים מסוימים שעלינו לוודא שאכן התרחשו... כדי לעמוד בדרישות החוק האמריקני. הנשיא ביקש מאיתנו לעשות זאת", אמר ואנס לכתבים בחדר הסגלגל.