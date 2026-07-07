עימות בין לוחמי מג"ב למאבטחים הסתיים בירי

אירוע חריג התרחש היום (שלישי) סמוך למעבר קלנדיה, כאשר לוחמי ולוחמות מג"ב איו"ש הותקפו במהלך פעילות מבצעית.

שני חשודים נפצעו מירי לאחר שעל פי החשד ניסו לחטוף את נשקם של הלוחמים.

על פי הודעת מג"ב, צוות לוחמים שהיה בדרכו למשימה מבצעית הגיע לשער המיועד למעבר כוחות הביטחון בלבד והמתין לסגירתו.

באותו זמן הגיע מכיוון יהודה ושומרון רכב אזרחי שניסה להיכנס דרך השער לשטח ישראל.

הלוחמים ניגשו אל הרכב כדי לבדוק את זהות יושביו, אולם בשלב זה יצאו ממנו מספר חשודים והחלו, לפי מג"ב, לתקוף את הכוח באגרופים ובחניקות, תוך ניסיון לחטוף את כלי הנשק של הלוחמים.

במהלך האירוע ביצעה אחת הלוחמות ירי באוויר, אך התקיפה נמשכה. לפי מג"ב, אחד הלוחמים זיהה חשוד שחונק לוחם אחר, ובשל חשש ממשי לחיי חבריו ביצע ירי לעבר פלג גופם התחתון של שניים מהחשודים.

מיד לאחר הירי העניק הלוחם טיפול רפואי ראשוני לפצועים עד להגעת צוותי הרפואה.

בהמשך התברר כי שני החשודים שנפצעו מועסקים כמאבטחים, אך בעת האירוע לא היו מזוהים ככאלה. השניים נפצעו באורח קל ופונו לקבלת טיפול רפואי. גם מספר לוחמי מג"ב נפצעו באורח קל במהלך התקיפה.

במג"ב ציינו כי נסיבות האירוע מתוחקרות, כמקובל במקרים מסוג זה.