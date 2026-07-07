הרבנית נעמי הדרי הלכה לעולמה בגיל 91

הרבנית נעמי הדרי ע"ה, רעייתו של ראש ישיבת הכותל המיתולוגי, הרב ישעיהו הדרי זצ"ל, הלכה אמש (שני) לעולמה בשיבה טובה.

הרבנית, בת 91 בפטירתה, הייתה דמות מוכרת בעולם הציונות הדתית ובקרב אלפי תלמידי ישיבת הכותל, אשר מצאו במשך עשרות שנים בית פתוח ומאיר פנים בבית משפחת הדרי שברובע היהודי בירושלים.

שותפה להקמת הרובע היהודי מחדש

הרבנית נעמי הדרי, לבית רקובר, נישאה לרב ישעיהו הדרי בשנת 1957. יחד עמו הייתה מהמשפחות הראשונות שהתיישבו מחדש ברובע היהודי לאחר שחרור ירושלים במלחמת ששת הימים.

כאשר הוקמה ישיבת הכותל בשנת 1967, והרב הדרי התבקש לעמוד בראשה, הייתה הרבנית שותפה מלאה למפעל החינוכי. בית המשפחה הפך במשך השנים למקום מפגש עבור תלמידי הישיבה, ורבים מהם ראו בה דמות אימהית שליוותה אותם לאורך שנות לימודם.

במקצועה הייתה הרבנית הדרי עובדת סוציאלית ובהמשך ניהלה מחלקה במוסד לביטוח לאומי.

היא הייתה בתו של הרב חיים רקובר ונכדתה של משפחת מנדלבאום, ממשפחותיה הוותיקות של ירושלים.

משפחה ענפה ומורשת של תורה

הרבנית הותירה אחריה שלוש בנות, נכדים ונינים ההולכים בדרך התורה. בין חתניה נמנים הרב אריה הנדלר, הרב מרדכי פייג והרב אביגדור גרוסברג.

בעלה, הרב ישעיהו הדרי זצ"ל, עמד בראש ישיבת הכותל במשך למעלה משלושים שנה ונחשב לאחד ממעצבי דרכה של הישיבה ושל דור שלם של תלמידי חכמים, רבנים ואנשי ציבור בציונות הדתית.