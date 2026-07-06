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חדשות פוליטי מדיני

הכנסת אישרה את פיצול הצעת חוק היועמ"ש והתובע הכללי

ברוב של 59 חברי כנסת מול 45 מתנגדים, אישרה מליאת הכנסת את החלטת ועדת החוקה לפצל את הצעת החוק העוסקת במינוי, כהונה, תפקידים וסמכויות של היועץ המשפטי לממשלה והתובע הכללי. המהלך צפוי לאפשר את המשך קידום רכיבי החוק בנפרד

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חבר הכנסת קרויזר (חבר הכנסת קרויזר (צילום: יונתן זינדל /פלאש 90))

מליאת הכנסת אישרה היום (שני) את החלטת ועדת החוקה, חוק ומשפט לפצל את הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה והתובע הכללי (מינוי, כהונה, תפקידים וסמכויות), התשפ"ו-2026, המהווה חלק מהליכי החקיקה שמקדמת הקואליציה בנושא מוסד היועץ המשפטי לממשלה.

ההחלטה התקבלה ברוב של 59 חברי כנסת שתמכו, לעומת 45 שהתנגדו. הצעת החוק הוגשה על ידי חברי הכנסת חנוך מילביצקי, יצחק קרויזר וקבוצת חברי כנסת נוספים.

פיצול הצעת החוק מאפשר להפריד בין חלקים שונים של ההצעה המקורית, כך שכל אחד מהם יוכל להתקדם בהליך החקיקה באופן עצמאי. בהתאם להחלטת המליאה, ועדת החוקה תמשיך לדון בכל אחד מחלקי ההצעה במסגרת נפרדת, לקראת המשך הליך החקיקה בכנסת.

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