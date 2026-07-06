שוב זה קרה: 10 ישראלים נכנסו לקלקיליה וכמעט עברו לינץ'

בפעילות משותפת של לוחמי מג"ב איו"ש וכוחות צה"ל חולצו היום (שני) עשרה אזרחים ישראלים שנכנסו לעיר קלקיליה, המוגדרת כשטח A, בניגוד לחוק, במטרה לאתר אופנוע שנגנב, ועל פי החשד הועבר לעיר.

על פי גורמי ביטחון, תחילת האירוע הייתה כאשר התקבל דיווח במנהל האזרחי על ישראלי שנכנס לקלקיליה בעקבות גניבת אופנועו. במהלך שיחה טלפונית עם קציני המנהל האזרחי, הוא סירב לעזוב את העיר ואמר כי "אינו מוכן לעזוב את העיר בלי האופנוע שנגנב". בעקבות הדברים הועבר המידע לכוחות צה"ל ולחטיבת אפרים, שפעלו במרחב.

בהמשך התקבל דיווח על התקהלות והפרת סדר סביב ארבעה כלי רכב ישראליים בעיר. מבירור ראשוני עלה כי במקום שהו עשרה אזרחים ישראלים. לאחר שזוהו, החלו עשרות תושבים פלסטינים להתאסף סביבם, בניסיון לכתר את כלי הרכב ולהפריד ביניהם.

למקום הוזעקו כוחות גדולים של לוחמי מג"ב איו"ש יחד עם כוחות צה"ל מגדוד "פנתר". הכוחות פעלו לפיזור הפרת הסדר באמצעות אמצעים ייעודיים, יצרו חוצץ בין המתקהלים לבין האזרחים הישראלים, ובמקביל חילצו את כלל העשרה בבטחה מהעיר.

לאחר החילוץ הועברו האזרחים להמשך טיפול ובירור בידי כוחות הביטחון. במהלך הפעילות איתרו לוחמי מג"ב איו"ש את האופנוע הגנוב והשיבו אותו לבעליו החוקיים.

במערכת הביטחון ציינו כי הישראלי שנכנס ראשון לעיר מוכר לכוחות הביטחון, וכי רק בשבת האחרונה חולץ אף הוא מקלקיליה לאחר שנכנס לעיר.