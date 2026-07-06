אושר בקריאה ראשונה: חוק להקמת ועדת חקירה ל-7 באוקטובר

מליאת הכנסת אישרה הערב (שני) בקריאה ראשונה את הצעת החוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית-לאומית לחקירת אירועי טבח 7 באוקטובר 2023, מלחמת התקומה והנסיבות שהובילו אליהם.

הצעת החוק, שהוגשה על ידי חבר הכנסת אריאל קלנר, אושרה ברוב של 59 חברי כנסת, ללא מתנגדים או נמנעים, ותשוב כעת לדיון בוועדת החוקה לקראת הכנתה לקריאה שנייה ושלישית.

לפי נוסח ההצעה, הוועדה תחקור את אירועי טבח שמיני עצרת, את מלחמת התקומה ואת הרקע שהוביל אליהם. עם השלמת עבודתה, תגיש הוועדה את מסקנותיה ליו"ר הכנסת ולממשלה.

עוד מוצע לקבוע מנגנון ייחודי למינוי חברי הוועדה, שיתבסס בראש ובראשונה על הסכמה רחבה בכנסת. אם לא תושג הסכמה, יופעל מנגנון חלופי למינוי חברי הוועדה, בהתאם להוראות החוק.

ראש הממשלה בנימין נתניהו נעדר מההצבעה במליאה.