דיווח: נתניהו דרש מהחרדים נאמנות גם אחרי הבחירות

משה גפני וראש הממשלה נתניהו ( צילום: אוליבר פיטוסי )

ראש הממשלה בנימין נתניהו החל להיערך לאפשרות של בחירות, ובפגישות שקיים עם ראשי המפלגות החרדיות ביקש מהם להתחייב להישאר בגוש בראשותו גם לאחר הבחירות, כך פורסם הערב (שני) ב"מהדורה המרכזית".

על פי הדיווח, לפני כשבועיים התקיימה פגישה בין נתניהו, יו"ר ש"ס אריה דרעי ויו"ר דגל התורה משה גפני. במהלכה דרשו ראשי הסיעות החרדיות לקדם את החוקים המרכזיים מבחינתם, ובהם חוק יסוד: לימוד התורה ו"חוק המעצרים". לפי הפרסום, באותה פגישה גובש גם "דיל" לקידום שורת חוקים לפני פיזור הכנסת. עוד דווח כי נתניהו ביקש להבין האם קידום החוקים יבטיח את המשך תמיכת המפלגות החרדיות בגוש הימין, ואף בחן אפשרות שיעגנו התחייבות כזו. לפי הדיווח, דרעי הבהיר כי ללא אישור החוקים מדובר ב"קו אדום", אך רמז כי אם יאושרו ניתן יהיה להמשיך בשיתוף הפעולה. מנגד, גפני הציג עמדה מסויגת יותר ואמר כי בהתאם להנחיית הרב דב לנדו, "כרגע אין גוש", וגם אישור החוקים אינו מבטיח תמיכה אוטומטית בנתניהו לאחר הבחירות.

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עוד נטען כי נתניהו קיים שיחות גם עם גורמים באגודת ישראל בניסיון לברר את עמדתם לגבי תמיכה עתידית בגוש. לפי הדיווח, התשובה שקיבל הייתה: "קודם תעביר, אחר כך נדבר".

הדיווח מגיע על רקע המתיחות בין הקואליציה למפלגות החרדיות, לאחר שש"ס ודגל התורה הודיעו מוקדם יותר כי לא יתמכו בנוסח הנוכחי של חוק התקשורת, בטענה שהתיקונים שדרשו לשמירה על ערכי הדת לא נכללו בהצעת החוק.