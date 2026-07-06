האם גדי אייזנקוט הוא המושיע של השמאל?

הקוראת בקלפי על איזנקוט - אולפן סרוגים הקוראת בקלפי על איזנקוט | צילום: אולפן סרוגים 10 10 0:00 / 12:37

הקוראת בקלפי. מפלגת "ישר" של גדי אייזנקוט מנסה למצב את עצמה כבית חדש למצביעי המרכז: ממלכתיות, אחריות, ניקיון כפיים ואחדות. אלא שככל שמתקרבים לבחירות, מתברר שיש עדיין לא מעט סימני שאלה סביב המפלגה החדשה – החל מהשאלה הפוליטית החשובה ביותר ועד לזהות הרשימה ולמסר שהמפלגה מבקשת להעביר.

כן או לא נתניהו? אחת השאלות המרכזיות שמעסיקות את הציבור היא האם גדי אייזנקוט מוכן להצטרף בעתיד לממשלה בראשות בנימין נתניהו. למרות ביקורת חריפה שהשמיע אייזנקוט כלפי התנהלות הממשלה ואחריות הדרג המדיני למחדל 7 באוקטובר, עד כה לא פורסמה התחייבות רשמית וברורה של מפלגת "ישר" שלפיה לא תשב בממשלה בראשות נתניהו. הנושא קיבל ממד אישי נוסף בסוף השבוע האחרון, כאשר בתו של אייזנקוט התבטאה בחריפות ואמרה כי אם אביה יבחר לשבת עם נתניהו – "הוא לא ייכנס אליי הביתה". האמירה עוררה הדים ברשתות החברתיות והגבירה את הדיון סביב השאלה האם אייזנקוט משאיר לעצמו מרחב תמרון פוליטי לאחר הבחירות.

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רשימה שמורכבת מאנשי עשייה

במקביל, ממשיכה להתגבש רשימת המועמדים של "ישר". בין השמות שכבר פורסמו או נקשרו למפלגה נמצאים אנשי ביטחון, כלכלה וחברה, ובהם מתן כהנא, אורית פרקש הכהן, שאול מרידור, יורם כהן, מנכ"לית "אחריי!" לשעבר, וכן נשים בולטות כמו ענבר יחזקאלי ותאיר איפרגן.

לפי פרסומים, גם שירה, אמו של ענר שפירא ז"ל צפויה להשתלב ברשימה.

אלא שחלק מהשמות שכבר משתתפים בכנסים ובפעילות הציבורית של המפלגה עדיין אינם מופיעים באתר הרשמי, מה שמעורר תהייה האם הרשימה עדיין נמצאת במו"מ, או שמא במפלגה שומרים מועמדים נוספים לחשיפה בהמשך הקמפיין.

בנוסף, רבים מהמתמודדים מגיעים מהפקידות הממשלתית, וזו ספגה ביקורת קשה סביב התנהלותה בימי הרפורמה המשפטית ומלחמת חרבות ברזל.

ביקורת מימין: "כשתקום ועדת חקירה – הוא לא יוכל להיות ראש ממשלה"

במקביל לבניית המפלגה, נמשכת גם הביקורת מצד הימין כלפי אייזנקוט.

איש התקשורת יעקב ברדוגו טען לאחרונה כי אם תוקם ועדת חקירה ממלכתית למחדלי השנים שקדמו ל-7 באוקטובר, האלוף (במיל') יצחק בריק צפוי להציג עדויות שיפגעו משמעותית במעמדו הציבורי של אייזנקוט. ברדוגו אף אמר כי במקרה כזה, "הוא לא יוכל להיות ראש ממשלה".

מדובר בעמדה פוליטית של ברדוגו, הנשענת על ביקורתו ארוכת השנים של בריק כלפי תפיסת בניין הכוח של צה"ל בתקופה שבה כיהן אייזנקוט כרמטכ"ל, ולא על מסקנות של ועדת חקירה או קביעה רשמית.

ומה בעצם ההבטחה?

ייתכן שזו השאלה החשובה ביותר.

הקמפיין של "ישר" מרבה להשתמש במילים כמו "ממלכתיות", "אחריות", "יושרה", "אחדות" ו"תקווה". אלו ערכים שמדברים לרבים, אך עדיין קשה לזהות מסר חד שמבדל את המפלגה משאר מפלגות המרכז.

אם לליכוד יש את הביטחון, לישראל ביתנו את סוגיית הגיוס, וליש עתיד את מעמד הביניים – עדיין לא ברור מהי מילת המפתח שמגדירה את "ישר".

אולי דווקא שם טמונה המשימה הגדולה ביותר של גדי אייזנקוט: לא רק לשכנע שהוא מנהיג אמין, אלא להסביר מדוע דווקא המפלגה החדשה שלו היא זו שמביאה בשורה פוליטית חדשה.