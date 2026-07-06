דיווח: ישראל מסרבת לחדש את הסכם המים עם ירדן

ישראל מסרבת בשלב זה לאשר מחדש את הסכם תוספת המים לירדן, כך פורסם הערב (שני) בכאן חדשות.

על פי הדיווח, ההסכם, שעיקריו מעוגנים בהסכם השלום בין המדינות ומאפשר לירדן לקבל תוספת מים בהנחה, טרם חודש, ונכון לעכשיו אין צפי לחתימתו.

לפי מקורות ששוחחו עם כאן חדשות, אי חידוש ההסכם מעורר זעם בצד הירדני, ואף קיימת אפשרות כי הממלכה תגיב למהלך.

בירדן נמנעו מהתייחסות רשמית לדיווח, אולם גורם ירדני המקורב לשלטון אמר לכאן חדשות כי "נושא המים חשוב מאוד עבורנו והוא גם חלק מהסכם השלום". לפי הדיווח, האמירה משקפת את חוסר שביעות הרצון בירדן מכך שסוגיית המים, שנחשבה במשך שנים לנושא יציב ביחסי המדינות, הפכה בעיני הירדנים לכלי מיקוח מצד ישראל.

עוד צוין כי ירדן, המתמודדת עם מצוקת מים חריפה, זקוקה להמשך שיתוף הפעולה עם ישראל בתחום זה. בנוסף, על פי פרסום קודם של כאן חדשות, מלך ירדן עבדאללה השני הציב בחודש מרץ שורת דרישות כתנאי לפגישה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, ובהן גם חידוש הסכם תוספת המים לממלכה.