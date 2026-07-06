שריון מובטח: טלי גוטליב קיבלה הצעה לעבור מפלגה

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הציע לחברת הכנסת טלי גוטליב להצטרף למפלגת "עוצמה יהודית" ולקבל שריון ברשימת המפלגה לכנסת, כך פרסם לראשונה נתנאל אלימלך ב-i24NEWS.

על פי הדיווח, בן גביר אף פנה לראש הממשלה ויו"ר הליכוד, בנימין נתניהו, וביקש ממנו "לוותר" על גוטליב ולאפשר את מעבריה לשורות "עוצמה יהודית". לפי הפרסום, נתניהו דחה את הבקשה ולא אישר את המהלך.

מטעם חברת הכנסת טלי גוטליב נמסר בתגובה: "אני הכי ימנית בליכוד ואעשה הכל לחזק את המפלגה. מאחלת בהצלחה לעוצמה המצוינת".

נכון לעכשיו לא נמסרה תגובה מטעמם של השר בן גביר או לשכת ראש הממשלה לדיווח