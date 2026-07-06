הותר לפרסום: זה הגדוד שממנו יצאו מבריחי הסחורות לעזה

בית הדין הצבאי התיר לפרסם כי גדוד הסיור הבדואי הוא הגדוד שבמרכז אחת מפרשות ההברחה החמורות שנחשפו במהלך המלחמה, במסגרתה הוברחו לרצועת עזה סחורות בהיקפים גדולים כך פירסם אבישי גרינצייג בI24.

לפי פרטי הפרשה, שמונה חיילים משרשרת הפיקוד של הגדוד נאשמים במעורבות בפרשות שונות של הברחת סחורות לרצועה. על פי החשד, מדובר במספר פרשות נפרדות, כאשר מרבית המעורבים כלל לא ידעו כי גם חיילים נוספים מאותו הגדוד היו מעורבים בהברחות אחרות.

מהחקירה עולה כי באחת מפרשות ההברחה קיבלו החיילים אלף שקלים במזומן עבור כל סיגריה שהוברחה לרצועת עזה. במקרה נוסף, כך על פי האישומים, הצליחו המעורבים להבריח לרצועה אופנוע שלם.

לפי כתב האישום, כלל הנאשמים בפרשות השונות הכניסו לכיסם עשרות מיליוני שקלים כתוצאה מפעילות ההברחה.

ההליכים המשפטיים נגד המעורבים מתנהלים בבית הדין הצבאי, והחקירות בפרשות השונות נמשכות.