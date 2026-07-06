טראמפ הודה: "התערבתי בהחלטת פיפ"א"

סערת ביטול ההרחקה של חלוץ נבחרת ארצות הברית, פולארין באלוגון, ממשיכה לעורר הדים. נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, אישר היום (שני) כי פנה באופן אישי לנשיא פיפ"א, ג'אני אינפנטינו, וביקש ממנו לבחון מחדש את הכרטיס האדום שספג החלוץ במשחק מול בוסניה והרצגובינה. גם אינפנטינו אישר כי השניים שוחחו בנושא.

בהצהרה בבית הלבן אמר טראמפ כי לדעתו ההרחקה לא הייתה מוצדקת. "ביקשתי בחינה מחודשת כי לא חשבתי שמדובר בעבירה. חשבתי שמדובר בשני שחקנים נהדרים שנכנסו אחד בשני", אמר. הוא אף הוסיף כי עד לאירוע כלל לא ידע מה משמעותו של כרטיס אדום בכדורגל, וכי הופתע מהסמכות הרחבה שניתנת לשופט להרחיק שחקן ממשחק.

טראמפ השווה את המקרה לשחקני העל כמו ליאו מסי, כריסטיאנו רונאלדו והארי קיין, וטען כי אוהדי הכדורגל רוצים לראות את הכוכבים הגדולים משחקים. לדבריו, "צריך את השחקנים הכי טובים על המגרש".

פיפ"א החליטה להשעות את עונש ההרחקה של באלוגון ולאפשר לו לשחק מול בלגיה, החלטה שעוררה ביקורת חריפה מצד אופ"א, התאחדות הכדורגל הבלגית וגורמים נוספים בכדורגל האירופי.

באופ"א טענו כי השעיה אוטומטית בעקבות כרטיס אדום אינה נתונה לשיקול דעת, והזהירו כי ההחלטה יוצרת תקדים שעלול לפגוע באמינות התחרות. גם ההתאחדות הבלגית הודיעה כי תערער על ההחלטה.