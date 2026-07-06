הכול או כלום: ספרד ופורטוגל בקרב על רבע הגמר

אחד המשחקים הגדולים של מונדיאל 2026 ייצא הערב (שני) לדרך, כאשר נבחרות ספרד ופורטוגל יתמודדו ראש בראש בשמינית גמר הטורניר. המפגש בין שתי היריבות צפוי למשוך עניין רב, כאשר רק אחת מהן תמשיך את המסע לעבר רבע הגמר.

ספרד מגיעה להתמודדות בכושר מצוין. אלופת אירופה הרשימה לאורך הטורניר, סיימה את שלב הבתים בפסגת הבית שלה, ובשלב 32 האחרונות הביסה 0:3 את אוסטריה. לואיס דה לה פואנטה נהנה מסגל עמוק הכולל את לאמין ימאל, פדרי, רודרי ומיקל אויארסאבל, שמוביל את רשימת הכובשים של הנבחרת בטורניר.

מנגד, פורטוגל של רוברטו מרטינס העפילה לשלב הנוקאאוט לאחר קמפיין שכלל ניצחונות לצד משחקים פחות משכנעים. בשלב הקודם גברה 1:2 על קרואטיה והבטיחה את מקומה בשמינית הגמר.

את הנבחרת יוביל כריסטיאנו רונאלדו, שהודיע כי זהו המונדיאל האחרון בקריירה שלו, וינסה להצעיד את פורטוגל לעבר זכייה היסטורית בגביע העולם.

מלבד הכרטיס לרבע הגמר, המשחק מספק גם מפגש מסקרן בין שני דורות. מצד אחד ניצב רונאלדו בן ה־41, מהכדורגלנים הגדולים בכל הזמנים, ומנגד לאמין ימאל, אחד הכישרונות הבולטים בעולם, שממשיך להוביל את הדור החדש של הכדורגל הספרדי. כל העיניים יהיו נשואות לדאלאס, שם יוכרע מי מהשתיים תמשיך לחלום על הנפת גביע העולם.