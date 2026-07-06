בפעם השניה: צה"ל עצר אזרחים שניסו לחצות את הגבול לסוריה

צה"ל הודיע כי מוקדם יותר היום (שני) עיכבו כוחותיו מספר אזרחים ישראלים שניסו לחצות את הגבול לשטח סוריה דרך מרחב הר החרמון.

על פי הודעת דובר צה"ל, הכוח שפעל בנקודה מנע את התקדמותם של האזרחים, והם הועברו להמשך טיפול של משטרת ישראל.

בצה"ל גינו בחריפות את האירוע וציינו כי הוא מצטרף למקרים דומים שאירעו בימים האחרונים. עוד הדגישו כי חציית הגבול לשטח סוריה מהווה עבירה פלילית, מסכנת את חיי האזרחים ועלולה לפגוע בפעילות המבצעית של כוחות הביטחון באזור.

בצה"ל קראו לגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם המעורבים ולפעול בנחישות נגד התופעה, במטרה למנוע הישנות של אירועים דומים.