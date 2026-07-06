בפעם השניה: צה"ל עצר אזרחים שניסו לחצות את הגבול לסוריה

צה"ל הודיע כי מוקדם יותר היום (שני) עיכבו כוחותיו מספר אזרחים ישראלים שניסו לחצות את הגבול לשטח סוריה דרך מרחב הר החרמון.
על פי הודעת דובר צה"ל, הכוח שפעל בנקודה מנע את התקדמותם של האזרחים, והם הועברו להמשך טיפול של משטרת ישראל.
בצה"ל גינו בחריפות את האירוע וציינו כי הוא מצטרף למקרים דומים שאירעו בימים האחרונים. עוד הדגישו כי חציית הגבול לשטח סוריה מהווה עבירה פלילית, מסכנת את חיי האזרחים ועלולה לפגוע בפעילות המבצעית של כוחות הביטחון באזור.
בצה"ל קראו לגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם המעורבים ולפעול בנחישות נגד התופעה, במטרה למנוע הישנות של אירועים דומים.
האירוע מצטרף למקרה שפרסמנו כאן בסרוגים, שבהם פעילי תנועת "חלוצי הבשן" חצו את הגבול לשטח סוריה מאז כניסת כוחות צה"ל לאזור החיץ לאורך גבול רמת הגולן. בתנועה טוענים כי יש לפעול להקמת התיישבות אזרחית באזור, שלדבריהם תחזק את האחיזה הישראלית בשטח.
בימים האחרונים שבו הפעילים לפעול באזור, לאחר שלפי צה"ל בשבוע שעבר חיסלו לוחמי חטיבת עציוני חוליית מחבלים חמושה שלפי ההערכה הייתה בדרכה לבצע פיגוע נגד יישובי רמת הגולן.