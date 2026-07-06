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חדשות צבא ובטחון

חוסל מפקד האימונים של הנוח'בה לטבח ה-7 באוקטובר

צה"ל חיסל את המחבל פאדי פלאח עאשור דע'מש שהיה אחראי על הכשרת מחבלי הנוח'בה בשנים שקדמו לטבח 7 באוקטובר, ובהמשך פעל לשיקום יכולות הזרוע הצבאית של חמאס. הוא חוסל בתקיפה מהאוויר בצפון רצועת עזה 

19:17
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פיצוץ בעזה (ארכיון) (עבד רחים חאטיב/פלאש90)

צה"ל הודיע היום (שני) כי במהלך תקיפה שבוצעה הלילה בצפון רצועת עזה חוסל המחבל פאדי פלאח עאשור דע'מש, ששימש מפקד במחלקת האימונים של הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

לפי הודעת צה"ל, דע'מש היה דמות מרכזית במערך ההכשרה של חמאס והוביל לאורך השנים אימונים שונים, בהם אימוני יחידות הנוח'בה, הכוח שפשט על יישובי עוטף עזה במהלך מתקפת הטרור ב-7 באוקטובר.

רגעי החיסול
רגעי החיסול | צילום: צילום: דובר צה"ל

בצה"ל ציינו כי במהלך הלחימה ברצועה היה דע'מש ממנהלי הלחימה נגד כוחות צה"ל, ובתקופה האחרונה עסק בקידום מתווי טרור נוספים ובניסיונות לשקם את יכולותיו הצבאיות של חמאס.

עוד נמסר כי בשל פעילותו, המחבל הוגדר כאיום על הכוחות הפועלים ברצועת עזה, וחוסל בתקיפה מהאוויר.

בצה"ל הוסיפו כי כוחות פיקוד הדרום ממשיכים להיות פרוסים במרחב בהתאם להסכם, וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי על כוחות צה"ל ועל אזרחי ישראל.

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