חוסל מפקד האימונים של הנוח'בה לטבח ה-7 באוקטובר

פיצוץ בעזה (ארכיון) ( עבד רחים חאטיב/פלאש90 )

צה"ל הודיע היום (שני) כי במהלך תקיפה שבוצעה הלילה בצפון רצועת עזה חוסל המחבל פאדי פלאח עאשור דע'מש, ששימש מפקד במחלקת האימונים של הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

לפי הודעת צה"ל, דע'מש היה דמות מרכזית במערך ההכשרה של חמאס והוביל לאורך השנים אימונים שונים, בהם אימוני יחידות הנוח'בה, הכוח שפשט על יישובי עוטף עזה במהלך מתקפת הטרור ב-7 באוקטובר.

רגעי החיסול - צילום: דובר צה"ל רגעי החיסול | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:08