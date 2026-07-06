התפתחות דרמטית בפרשת השחיתות בהסתדרות הכללית: יחידת לה"ב 433 במשטרת ישראל ביצעה הבוקר (שלישי) תפיסת נכסים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים בחשבונות בנק של חברה ציבורית ובחשבונותיהם האישיים של חלק מבכיריה. המעורבים בפרשה יזומנו בימים הקרובים לחקירות המשך במסגרת החקירה המתמשכת.

על פי החשד המרכזי שעולה מהחקירה, החברה הציבורית קידמה חתימה וחידוש של פוליסת תרופות בהסתדרות הכללית, תוך מתן טובות הנאה ותשלומים לסוכן הביטוח עזרא גבאי. לפי החשדות, גבאי ניצל את יכולתו להשפיע על יו"ר ההסתדרות דאז, ארנון בר דוד, כדי לקדם את הפוליסה המדוברת ולחדשה מעת לעת, כאשר המטרה הייתה הגדלת רווחי החברה.

ממצאי החקירה עד כה בתיק "יד לוחצת יד" חיזקו את החשדות נגד המעורבים, כך נמסר ממקורות החקירה. פרשת השחיתות בהסתדרות התפוצצה בתחילת חודש נובמבר האחרון, כאשר כוחות משטרה פשטו על משרדי הארגון ועצרו עשרות בכירים ועובדים, ביניהם ארנון בר דוד עצמו.

בר דוד הורחק מתפקידו בהסתדרות לתקופה ממושכת, כאשר בית המשפט המחוזי קיבל באופן חלקי את ערעורו וצמצם את הרחקתו ל-60 ימים במקום 90 כפי שקבע בית משפט השלום. לאחרונה חזר בר דוד לתפקידו, אך החקירה נמשכת במלוא המרץ.

רקע: פרשת 'יד לוחצת יד'

החקירה בפרשת "יד לוחצת יד" חושפת חשדות לשחיתות שיטתית בהסתדרות הכללית. על פי החשדות, בר דוד ניצל את כוחו ומעמדו כיושב ראש ההסתדרות לצורך ביצוע עבירות שחיתות, וביחד עם אחרים יצרו מנגנון שוחד שמטרתו לעשות במשאבי ההסתדרות כבשלהם.