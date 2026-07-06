אושר לקריאה ראשונה: חוק הבחירות לכנסת ה-26

ועדת החוקה של הכנסת אישרה היום (שני) לקריאה ראשונה את הצעת חוק הבחירות לכנסת ה־26, שנועדה לאפשר את קיום הבחירות גם על רקע המצב הביטחוני ולהכניס מספר שינויים בהליכי הבחירות.

בין הסעיפים המרכזיים בהצעה: אפשרות למפונים להצביע בקלפיות ייעודיות, קיום ישיבות של ועדת הבחירות באמצעות וידאו במקרים מסוימים, סימון תעמולת בחירות שנוצרה באמצעות בינה מלאכותית, והרחבת האפשרות לסמן עד שלוש אותיות על פתק ההצבעה. בנוסף, מוצעים שינויים טכניים בהגשת רשימות המועמדים ובסמכויות יו"ר ועדת הבחירות.

יו"ר ועדת החוקה, ח"כ שמחה רוטמן, אמר כי חוקי הבחירות צריכים לעבור בהסכמה רחבה, ולכן הוחלט להסיר מהנוסח סעיפים שעוררו מחלוקת בין הסיעות. בין הסעיפים שהוסרו: שינוי כתובת לצורכי הצבעה, הצבת קלפיות בבתי אבות, הרחבת ההצבעה בחו"ל למשרתי השירות הלאומי ותשלום דמי חבר במפלגה עבור קרובי משפחה.

לאחר אישור ועדת החוקה, הצעת החוק תועבר לדיון ולאישור בקריאה ראשונה במליאת הכנסת.