בליכוד זועמים על נתניהו: "זה לא הוגן כלפינו!"

ראש הממשלה נתניהו והשר חיים כץ, הגיעו ביניהם להסכם לפיו נתניהו יקבל 10 שריונים בליכוד.

ל'סרוגים' נודע כי מספר ח"כים בליכוד הביעו כעס על החלטה זו וזעמו על כך.

חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, אמר בשיחות סגורות כי דרישת השריונים אינה צודקת כלפי המתמודדים בפריימריז, שפועלים כבר תקופה ארוכה בשטח ונערכים להתמודדות על מקום ברשימת המפלגה.

"זה לא צודק כלפי המתמודדים שמעל שנתיים עמלים עבור זה", אמר בוארון בהתייחסו לאפשרות ששריונים ברשימה יבואו על חשבון המקומות שעליהם מתמודדים חברי הליכוד בפריימריז.

בוארון נשאל בשיחות מדוע הוא אינו משמיע את התנגדותו בפומבי ובכלי התקשורת. בתגובה הסביר כי ראש הממשלה אינו אוהב שחברי מפלגתו מעבירים אליו מסרים באמצעות התקשורת.

לדברי בוארון, את עמדתו בנושא הוא כבר העביר ישירות לנתניהו בשיחה שקיים עמו, ולכן הוא אינו רואה צורך לנהל את הוויכוח מול ראש הממשלה בפומבי.

גורמים בליכוד מעריכים כי בסופו של דבר נתניהו יקבל שמונה שריונים עד המקום ה-38 ברשימת הליכוד. במקביל, תינתן האפשרות לחברות כנסת דוגמת קטי שטרית וחוה אתי עטיה להתמודד במסגרת המחוזות, מה שיקל עליהן ויבטיח להן את המקום בכנסת הבאה, שכן אחרת אין להן סיכוי להיבחר ברשימה הארצית.

על פי ההערכות, המהלך צפוי להפחית את ההתנגדות לשריונים מצד אותן חברות כנסת וכן מצד חיים כץ, ובכך לסלול את הדרך לאישור דרישת השריונים של נתניהו.

גם חבר הכנסת אושר שקלים הביע התנגדות לדרישת השריונים של נתניהו. בשיחה עם "סרוגים" אמר שקלים: "אני מבין שכמו בקבוצת כדורגל, יש לפעמים רצון להחליף חלק מהנבחרת, להביא כוח חדש וכן הלאה.

אבל מעל שני שריונים זה כבר לא הגיוני כלפינו. אנחנו מעל שנתיים משרתים את בוחרי הליכוד, ועכשיו, מעל הראש שלנו, נתניהו פועל כך. שמונה שריונים זה מהלך לא הוגן כלפינו".