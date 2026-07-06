חופשת קיץ מפנקת לכל המשפחה: ההגרלה שילדי החמ"ד יוכלו להשתתף בה

בשיתוף פעולה מיוחד לימי הקיץ, פלטפורמת הלימוד התורני הדיגיטלית המהפכנית 'יומי' תועמד לראשונה לשימוש חינמי מלא עבור כלל תלמידי החמ"ד לאורך כל החופש הגדול. המיזם נולד כדי להעניק להורים ולילדים את המענה הנכון לאתגר המסכים המוכר: במקום להילחם בסמארטפונים, רותמים את הטכנולוגיה המתקדמת ביותר והופכים את לימודי הקודש וארון הספרים היהודי לחוויה אינטראקטיבית, סוחפת וממכרת - בקצב של הדור הצעיר.

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מהפכת הלימוד של 'יומי': נותנים חמש דקות

הפלטפורמה של 'יומי' מייצרת בימים אלו שינוי תודעתי עמוק בעולם לימוד התורה. השיטה הייחודית מפרקת את המחסומים והתסכול סביב הלימוד באמצעות מנות לימוד תמציתיות וממוקדות של בין חמש דקות לרבע שעה ביום בלבד. הלימוד משלב ביאור עכשווי ומסודר, הגדרות מושגים בלחיצת כפתור ועזרי המחשה חזותיים מרהיבים - מתמונות ועד אנימציות AI שמפיחות חיים בסוגיות המורכבות ביותר והופכות את ההבנה לקלה וטבעית.

מעבר לפיצוח הפדגוגי, 'יומי' לוקחת את חוויית המשתמש לקצה: המערכת עוקבת באופן אוטומטי אחר התמדת הלומד, מציגה גרפים אישיים של התקדמות, ושומרת על מוטיבציה והעצמה בעזרת תזכורות חכמות, צבירת נקודות, ומערכת פרסים יקרי ערך והגרלות שוות במיוחד לאורך כל חודשי הקיץ, שהופכים את הלימוד לאתגר מרתק ומתגמל.

"פתאום הבנתי הכל": התלמידים שמצאו את החיבור

עבור תלמידי החמ"ד, המעבר ללמידה ב'יומי' הוא לא פחות משינוי חיים. השנה האחרונה הציבה אתגרים ביטחוניים מורכבים עקב אירועי המלחמה ומבצע שאגת הארי, אשר קטעו את הרצף הלימודי הסדיר בבתי ספר רבים. פתיחת האפליקציה בחינם מאפשרת לתלמידים לא רק לסגור את הפערים, אלא לגלות את המתיקות שבלימוד מתוך בחירה והנאה.

יאיר (14), תלמיד חטיבת ביניים, מספר: "תמיד הרגשתי שבכיתה הגמרא רצה לי מהר מדי ושקשה לי לעקוב אחרי המילים בארמית. כשהתחלתי להשתמש ב'יומי', הכל פשוט נפתח. הביאור הסיפורי שם מנגיש את הסוגיה בצורה כל כך ברורה, והאנימציות מראות בדיוק על מה הגמרא מדברת. פתאום הלימוד הפך עבורי מחובה מעייפת לחוויה שאני מחכה לה בכל יום. הניצחונות והנקודות שאני צובר נותנים לי כוח ואנרגיה לכל היום כולו. אני כבר מחכה לפתוח את העמוד הבא".

אבישג (10), תלמידת בית ספר יסודי: "בחופש הגדול מצאתי את עצמי הרבה פעמים מול המסך או משועממת. דרך 'יומי' מצאתי תוכן עם משמעות אמיתית. האפליקציה מחברת אותי ספרות יהודית וכתבי הקודש בצורה הכי מגניבה שיש, עם בחנים קלילים בסוף כל קטע שנותנים לי הרגשה שאני באמת מצליחה ומתקדמת. החלק הכי יפה זה שאני יכולה ללמוד עם חברות מהכיתה או לשאול שאלות בתוך האפליקציה בדברים שלא הבנתי. הקיץ הזה, אוכל להקדיש מהזמן שלי והמסך לדברים שבאמת נותנים לי סיפוק וערך".

שומרים על רצף תורני, מגיעים מוכנים לשנה הבאה

הגישה המלאה לכלל תכני הפלטפורמה, מערכות השו"ת, התאמת החברותות הדיגיטליות ומערכי מעקב ההתמדה תופץ להורים ולתלמידים באמצעות מוסדות החינוך של החמ"ד. זה הזמן להבטיח שהילדים שלכם ינצלו את ימי הקיץ בצורה המיטבית, יבנו ביטחון עצמי אדיר ביכולות הלימוד שלהם, ויגיעו לשנת הלימודים הבאה חזקים, מנוסים ומחוברים מתמיד לעולם התורה.

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