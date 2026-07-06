מפקד פקמ"ז חתם: מהפכת הגז הטבעי מגיעה ליו"ש

מפקד פיקוד המרכז חתם על צו חדש להסדרת משק הגז הטבעי ביהודה ושומרון, המקים לראשונה מסגרת רגולטורית מקיפה לפיתוח תשתיות האנרגיה באזור. מדובר בצעד אסטרטגי שנועד להסיר חסמים רגולטוריים, לחזק את החוסן האזרחי ולהניח תשתית לפיתוח כלכלי ותעשייתי מתקדם לטובת כלל תושבי האזור.

הצו שנחתם מספק את התשתית המשפטית הנדרשת להקמת מתקני גז, הנחת קווי הולכה ופיתוח רשת אספקה אזורית. בין היתר, הוא מסדיר באופן מלא את תחומי ההולכה והחלוקה של הגז הטבעי ביהודה ושומרון, וקובע מנגנוני רישוי, פיקוח ואכיפה קפדניים, תוך שמירה מלאה על האינטרסים הציבוריים והביטחוניים במרחב.

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, בירך על חתימת הצו ומסר כי לאחר אישורם של למעלה מ-100 יישובים חדשים ביהודה ושומרון והחזרת מחנות צה"ל לצפון השומרון, הממשלה ממשיכה בצעדים אסטרטגיים לחיזוק ההתיישבות ולשיפור איכות החיים באזור.

לדבריו, הצו מניע מהפכה אנרגטית וביטחונית בהתיישבות, יניח תשתית מודרנית למשק הגז, יקדם פיתוח ויכלול גם מרכיבי ביטחון משמעותיים. כ"ץ חתם את דבריו והדגיש כי היום ההתיישבות ביהודה ושומרון חזקה מאי פעם, וכי כך מחזקים את האזור לא במילים אלא במעשים, באמצעות ביטחון, תשתיות, אנרגיה ופיתוח שיבטיחו עתיד חזק ומשגשג.