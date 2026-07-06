טלטלה בחדשות 13: "לאן הוא נעלם"

טלטלה מאחורי הקלעים של ערוץ 13: ברקע גל הפיטורים המתוכנן בחברה והאירוע הקשה סביב עזיבתה של עורכת הבריאות הוותיקה הילה אלרואי, בקרב עובדי חברת החדשות נשמעת ביקורת חריפה ויוצאת דופן נגד נציגות העובדים שלהם.

כתב התרבות של אתר 'מאקו' גיל משעלי מפרסם כי גורמים שונים בחדשות 13 תוהים בימים האחרונים בקבוצות הווטסאפ הפנימיות לאן נעלם ועד העיתונאים של החברה. העובדים מפנים אצבע מאשימה ותוהים כיצד אותו הוועד, שהוביל בעבר מאבק תקשורתי אגרסיבי ובלתי מתפשר שהעלה את ההנהלה ואת הבעלים הנוכחיים לחברה, בוחר כעת לשתוק לנוכח הצעדים האחרונים.

"בכל מקרה כזה בעבר היו מאיימים בהחשכת מסך, משגרים מייל עצבני לבכירים", כתבו גורמים בחברה באותן קבוצות פנימיות, והוסיפו בכעס: "ועכשיו? צרצרים. הילה אלרואי והמפוטרים איתה לא מספיק חשובים".

העובדים המתוסכלים אף הזכירו לחברי הוועד את התגייסותם בעבר, ותקפו את מה שהם מגדירים כצביעות: "כשהועד היה צריך חתימות נגד יוליה שמאלוב-ברקוביץ' הוא לא פסח על אף אחד".