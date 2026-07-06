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חדשות צבא ובטחון

צה"ל תקף רכב עם ארבעה חשודים בדרום לבנון: "היוו איום"

חיל האוויר ביצע תקיפה ממוקדת באזור אל עקידה נגד רכב שבו זוהו חשודים המתקרבים למרחב הביטחוני. דובר צה"ל: "לא נאפשר לחיזבאללה לפגוע באזרחים ובכוחות"

17:40
2 תגובות
פיצוץ אדיר | משרד הביטחון פינה שלושה שדות מוקשים. צפו (צילום: אגף דוברות וקשרי ציבור במשרד הביטחון)

כוחות צה"ל תקפו לפני זמן קצר (שעון ישראל) ארבעה חשודים שזוהו כשהם מתקרבים למרחב הביטחוני בדרום לבנון.

על פי דובר צה"ל, החשודים זוהו בתוך רכב שנסע לכיוון המרחב הביטחוני באזור אל עקידה, והיוו איום ישיר על כוחות הצבא הפועלים בשטח.

מטוסי חיל האוויר ביצעו תקיפה ממוקדת לעבר כלי הרכב על מנת להסיר את האיום באופן מיידי.

בצבא הבהירו בעקבות האירוע כי צה"ל לא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובכוחותיו, וימשיך לפעול באופן אקטיבי להסרת איומים מיידיים במרחב.

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שושי
לפני שעה

״היוו איום״ - אה באמת? חשבנו שהם באו לטיול ג׳יפים בגבול... הקונספציה של ביבי חזרה ובגדול עם הכלה מביכה של מחבלים שמודדים לנו את הגדר. הממשלה חייבת להתעורר עכשיו ולתת פקודה למחוק כל זבוב שזז שם בלי לחשוב פעמיים!!!
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