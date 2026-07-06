צה"ל תקף רכב עם ארבעה חשודים בדרום לבנון: "היוו איום"

כוחות צה"ל תקפו לפני זמן קצר (שעון ישראל) ארבעה חשודים שזוהו כשהם מתקרבים למרחב הביטחוני בדרום לבנון.

על פי דובר צה"ל, החשודים זוהו בתוך רכב שנסע לכיוון המרחב הביטחוני באזור אל עקידה, והיוו איום ישיר על כוחות הצבא הפועלים בשטח.

מטוסי חיל האוויר ביצעו תקיפה ממוקדת לעבר כלי הרכב על מנת להסיר את האיום באופן מיידי.

בצבא הבהירו בעקבות האירוע כי צה"ל לא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובכוחותיו, וימשיך לפעול באופן אקטיבי להסרת איומים מיידיים במרחב.